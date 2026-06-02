به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زارع کهنمویی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت: این گردهمایی با هدف تبیین دستاوردهای دولت، هم‌افزایی و ارتقای هماهنگی میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین پاسداشت نقش روابط عمومی‌ها در عرصه اطلاع‌رسانی و جهاد تبیین برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه همایش «روایت خدمت» روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در تبریز برگزار می شود، گفت: این گردهمایی با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل تجربه، هم‌اندیشی و تبیین نقش روابط عمومی‌ها در روایت صادقانه خدمات دولت خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به بخش‌های ویژه مراسم گفت: از جمله بخش‌های مهم این همایش می‌توان به رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره سالانه روابط عمومی و برندینگ استان و اهدای مدال قهرمانی دو تن از ورزشکاران ملی به خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا اشاره کرد. همچنین تجلیل از دو چهره پیشکسوت عرصه روابط عمومی استان و دو چهره فقید این حوزه از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این همایش است.

زارع کهنمویی تأکید کرد: «روایت خدمت» گامی در جهت تقویت گفتمان خدمت‌رسانی، تبیین اقدامات دولت و ارتقای سرمایه اجتماعی از مسیر ارتباطات حرفه‌ای و مؤثر است و انتظار می‌رود این رویداد زمینه‌ساز شکل‌گیری فصل تازه‌ای از همکاری و هم‌افزایی روابط عمومی‌های استان باشد.