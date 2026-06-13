سرمست: استقرار دولت الکترونیک و هوشمند مهم ‌ترین عامل سلامت اداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در جلسه شورای راهبری تحول اداری آذربایجان شرقی با اشاره به تجربه دولت ‌های مختلف در اجرای برنامه ‌های تحول اداری اظهار کرد: برنامه ‌های تحول اداری در دوره ‌های مختلف تدوین و به دستگاه ‌های اجرایی ابلاغ می‌شود، اما معمولاً فرآیند اجرا به اندازه‌ای طولانی می‌شود که عمر دولت‌ها به پایان می‌رسد و این چرخه بار دیگر تکرار می‌شود.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه، محورهای تحول اداری از ۱۰ شاخص به ۶ شاخص رسیده است، افزود: اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی و توسعه دولت هوشمند از مهم‌ترین محورهای این برنامه به شمار می‌روند.

استاندار آذربایجان شرقی با تشریح ابعاد مختلف دولت الکترونیک گفت: بانکداری الکترونیک، شهرداری الکترونیک، سلامت الکترونیک و شهروند الکترونیک از ارکان این حوزه هستند که هدف مشترک همه آن ‌ها ارائه خدمات بهتر به مردم است.

سرمست با تأکید بر اینکه موفقیت دولت الکترونیک تنها به زیرساخت ‌های اداری وابسته نیست، خاطرنشان کرد: میزان آمادگی مردم، سواد رسانه‌ای و توانایی استفاده از خدمات غیرحضوری نیز در تحقق این هدف نقش تعیین ‌کننده‌ای دارد.

وی پرونده الکترونیک سلامت را یکی از اصول اساسی دولت الکترونیک دانست و گفت: وجود داده ‌های کامل درمانی می‌تواند امکان دریافت بسیاری از خدمات پزشکی را بدون مراجعه حضوری و با کاهش هزینه و اتلاف وقت فراهم کند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش فناوری ‌های نوین تصریح کرد: در دولت الکترونیک، هوش مصنوعی جای برخی مشاغل را خواهد گرفت و اگر نظام اداری خود را با تحولات جامعه هماهنگ نکند، با عقب ‌ماندگی مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: فلسفه دولت الکترونیک و دولت هوشمند این است که اساساً نیازی به مراجعه حضوری مردم نباشد و سازمان ‌ها باید به گونه‌ ای برنامه ‌ریزی کنند که شهروندان در تمام ساعات شبانه‌ روز بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

سرمست از تمامی دستگاه ‌های اجرایی خواست طرح ‌های عملیاتی خود را در حوزه تحول اداری ارائه کنند و گفت: ارزیابی طرح شهید رجایی باید به صورت تیمی و دقیق انجام شود و فرمانداری ‌ها نیز به دلیل نقش مؤثرشان در شرایط جنگی و اینکه پیشران ارائه خدمات در شهرستان ها بودند، در این ارزیابی ‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه ‌های اجرایی در دوران جنگ اظهار کرد: در سخت‌ ترین شرایط، دولت توانست وفور و فراوانی را در جامعه حفظ کند و اجازه ندهد مردم احساس کمبود داشته باشند؛ دستاوردی که حاصل برنامه ‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق بوده و تاریخ درباره آن قضاوت خواهد کرد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: در جشنواره امسال، ارزیابی نحوه مدیریت شرایط جنگی توسط دستگاه ‌های دولتی باید در دستور کار قرار گیرد و شاخص‌های ارزیابی نیز متناسب با این شرایط تدوین شود.

وی تفویض اختیارات به استانداران از سوی رئیس‌جمهور را مهم‌ترین نقطه مدیریت دوران جنگ دانست و گفت: این اقدام تحول اساسی در نظام تصمیم‌گیری ایجاد کرد و نقش استانداران را در مدیریت بحران‌ها ارتقا داد.

سرمست با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام اداری کشور تصریح کرد: فلسفه بروکراسی، جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت است، اما اگر به مرور زمان به مانعی برای خدمت ‌رسانی تبدیل شود، راهکار آن چابک ‌سازی سازمان ‌ها خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت انتقال تجربه در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌ های انسانی پس از بازنشستگی باید بر اساس شایستگی و نخبگی جایگزین شوند و سازمان ‌ها نیز باید یادگیرنده و یاددهنده باشند تا تجربه و دانش کارکنان برای نسل ‌های آینده حفظ شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از مدیران خواست با نگاهی تحول‌ آفرین و مسئولانه، برنامه ‌های عملی و کاربردی خود را در چارچوب تحول اداری تدوین کنند تا نتایج آن حتی پس از پایان دوران مسئولیتشان نیز ماندگار باشد.