زارع: دولت چهاردهم در پشتیبانی از جنگ و آرامش اجتماعی موفق عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زارع کهنمویی شامگاه سهشنبه در مراسم بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی در شهرستان میانه، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی میانه اظهار کرد: میانه همواره مهد نخبگان، سیاسیون و چهرههای برجسته حوزوی بوده و در مقاطع مختلف تاریخی جایگاه ویژهای داشته است.
وی با تقدیر از نگاه راهبردی فرماندار ویژه میانه به حوزه روابط عمومی افزود: به دستور رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و استاندار محترم، برای قدردانی از زحمات فعالان روابط عمومی و اصحاب رسانه در میانه حضور یافتم.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بر ضرورت فعالیت موثر رسانهها و روابط عمومیها در عرصه جنگ روایتها تأکید کرد و گفت: وظیفه ما روایت سلحشوری ملت ایران در میدان و خیابان است. در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، مردم بزرگ ایران و نیروهای مسلح ما بهویژه نیروهای جان بر کف حوزه هوافضا حماسههای بزرگی آفریدند و آیندگان درباره آنان تحلیل خواهند کرد.
وی روابط عمومی را حلقه ارتباط مردم و دولت دانست و تصریح کرد: مردم کانون اصلی مسئولیت روابط عمومیها هستند. اگر «مردم» را از کارویژه روابط عمومی حذف کنیم، این حوزه دیگر معنا و کارکردی نخواهد داشت. رسانهها نمایندگان افکار عمومی هستند و باید مطالبات مردم را به مسئولان منتقل کنند.
وی همچنین به مدیریت بسیار خوب دولت در تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ و بحران در آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش چهل درصدی جمعیت در استان و فشارهای ناشی از شرایط جنگی، با همراهی دستگاههای اجرایی و پشتیبانی مردم، هیچ کمبودی در حوزه کالاهای اساسی ایجاد نشد.
زارع کهنمویی با اشاره به چهره مردمی و صداقت رییسجمهور پزشکیان، گفت: دولت چهاردهم، دولت پاسخگو و مردمی است. دولت در کنار مردم است و با وجود همه تنگناها، مهمترین وظیفه خود را دفاع از حقوق مردم، خدمت به مردم و حفظ آرامش شهروندان میداند.
وی بر ضرورت حفظ اتحاد در میان نیروهای سیاسی و صفوف مختلف مردم تاکید کرد و گفت: وحدت رمز پیروزی ما است. بعث مردم و رستاخیز ملی دفاع از ایران، با حضور همه مردم شکل گرفته. همه نیروهای سیاسی و اجتماعی با سلایق مختلف باید با تمام وجود از وحدت ملی حراست کنند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری در پایان با اشاره به حمایت کامل استاندار آذربایجان شرقی از رسانهها و روابط عمومیها گفت: روابط عمومیها و رسانهها در خط مقدم جنگ روایتها قرار دارند. با عنایت به نگاه ویژه و حمایت کامل استاندار محترم از حوزه روابط عمومی، تلاش خواهیم کرد در حد توان، محدودیتها و مشکلات فعالان این حوزه را کاهش داده و زمینه فعالیت مؤثرتر آنان را فراهم کنیم.
در پایان این مراسم، از فعالان رسانهای و روابط عمومی فعال و موثر شهرستان میانه در جنگ چهل روزه تقدیر شد.
