به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای موفقیتآمیز طرح «آرامش در شهر» طی ۲۴ ساعت گذشته در غرب تهران خبر داد.
وی با اعلام این مطلب گفت: این طرح با هدف جمعآوری معتادان متجاهر، دستگیری توزیعکنندگان و خردهفروشان مواد مخدر و با فعالیت شبانهروزی تمامی ردههای انتظامی در نقاط مختلف شهرستانهای تابعه غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در جریان این طرح و بر اساس اقدامات اطلاعاتی، مأموران موفق شدند با هماهنگی قضائی، ۷۸ منزل که به عنوان محل نگهداری و توزیع مواد مخدر شناسایی شده بودند، به همراه ۱۹ پاتوق و سایر اماکن مورد بازرسی قرار دهند.
علیزاده با اشاره به نتایج این عملیات تصریح کرد: در بازرسیهای صورت گرفته، ۳۸۷ خردهفروشان و ۱۸ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند، همچنین مأموران موفق به کشف ۹۰ کیلو و ۱۰۴ گرم انواع مواد مخدر و نیز ۱۰ هزار و ۲۶۹ عدد قرص غیرمجاز از این مکانها شدند.
وی با بیان اینکه در این طرح، ۶۳۰ معتاد متجاهر نیز جمعآوری و به کمپهای ترک اعتیاد تحویل داده شدند، خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به توزیع مواد مخدر یا تردد معتادان متجاهر، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما