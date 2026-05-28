افتتاح ۶۴ واحد نهضت ملی مسکن در الیگودرز طی هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حامی در سخنانی از پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی پروژه ۲۸۸ واحدی نهضت ملی مسکن الیگودرز خبر داد و اظهار داشت: در صورت واریز به‌موقع تسهیلات بانکی و مشارکت مناسب متقاضیان در واریز سهم آورده خود، فاز اول این سایت شامل حدود ۶۴ واحد در هفته دولت سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در تشریح آخرین وضعیت این پروژه، عنوان کرد: درگذشته این پروژه ملی با چالش‌هایی نظیر کمبود تسهیلات و عدم جذب متقاضی مواجه بود که با پیگیری‌های مستمر مدیرکل استان، مجموعه وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های ویژه دکتر گودرزی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان محلی، این موانع برطرف شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان، افزود: زیرساخت‌های سایت نیز تا حد مطلوبی تکمیل شده و تأمین راه دسترسی جدید و تکمیل آماده‌سازی و محوطه‌سازی سایت در حال برنامه‌ریزی و اخذ مجوزات لازم است. پیشرفت فیزیکی کلی پروژه نیز حدود ۷۰ درصد، و در تعدادی از بلوک‌ها بیشتر است که نشان‌دهنده روند مطلوب اجرای آن است.

حامی با اشاره به برنامه زمان‌بندی افتتاح فاز اول پروژه، بیان کرد: باتوجه‌به پیشرفت حاصل شده و فعالیت تمام‌وقت پیمانکار، در صورت همکاری بانک‌ها در پرداخت به‌موقع تسهیلات و همچنین واریز منظم آورده متقاضیان، ۶۴ واحد از این پروژه در هفته دولت سال جاری آماده تحویل و افتتاح خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سراسر استان، شاهد خانه‌دارشدن هرچه بیشتر هم استانی‌های عزیز باشیم.