کنکور سراسری ۱۴۰۵ در دهه سوم مرداد برگزار می شود/ تامین مسکن اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف بعد از پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، گفت: پیش‌بینی ما این است که کنکور در دهه سوم مرداد ماه برگزار شود و رئیس سازمان سنجش به‌زودی جزئیات کامل آن را اعلام خواهد کرد.

سیمایی صراف در ادامه با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت رشته‌های علوم پایه، اظهار کرد: متأسفانه طی سه دهه اخیر، تعداد داوطلبان رشته‌هایی همچون فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی و زیست‌شناسی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی این پدیده را تهدیدی جدی برای آینده علمی و فناوری کشور دانست و تصریح کرد: علوم پایه زیربنای توسعه و فناوری هستند، اما به دلایل مختلف از جمله نبود آینده شغلی مناسب و مسائل معیشتی، شاهد کاهش استقبال دانش‌آموزان و داوطلبان از این حوزه هستیم.

وزیر علوم با تأکید بر نقش حاکمیت در این حوزه، خاطرنشان کرد: علوم پایه از جمله حوزه‌هایی است که حاکمیت باید در آن مداخله کند و از بهترین استعدادهای کشور حمایت نماید. لازم است برای دانشجویان این حوزه تضمین شغلی ایجاد شود تا بتوانیم از وضعیت فعلی خارج شویم.

سیمایی صراف به اقدامات عملی وزارت متبوعش اشاره کرد و گفت: دفتر رصد و پایش در وزارت علوم تاسیس شده تا آسیب‌شناسی دقیق‌تری در این زمینه انجام و نیازهای واقعی کشور احصا شود. همچنین به دنبال تامین اعتبار برای بورسیه دانشجویان علوم پایه هستیم و امیدواریم این مهم محقق شود.

برنامه‌های مقابله با مهاجرت نخبگان

وی یکی از عوامل اصلی مهاجرت نخبگان را مسائل معیشتی و اقتصادی دانست و افزود: وضعیت اقتصادی اعضای هیئت علمی و دانشجویان باید بهبود پیدا کند. در این راستا، اقدامات مهمی در حوزه خوابگاه‌های متاهلی آغاز شده و چندین هزار واحد خوابگاهی در دست ساخت است.

وزیر علوم در بازدید از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، از پیشرفت ۳۵ درصدی پروژه خوابگاه متاهلی این دانشگاه خبر داد.

سیمایی صراف با بیان اینکه تامین مسکن اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها جزو برنامه‌های قطعی وزارت علوم است، گفت: وزارت علوم متعهد شده ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن دانشگاهیان شامل استادان و کارکنان دانشگاه‌ها را تامین کند. در حال حاضر در ۴۳ دانشگاه کشور پروژه‌های مسکن دانشگاهیان با پیشرفت بین ۳۰ تا ۹۰ درصد در دست اجراست و پروژه دو دانشگاه نیز طی دو سال اخیر به اتمام رسیده است.

آسیب‌شناسی جنگ بر دانشگاه‌ها و روند بازسازی

وزیر علوم در پاسخ به سوالی درباره آسیب‌های وارد شده به دانشگاه‌ها در دوران جنگ تحمیلی، اظهار کرد: برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علم و صنعت، شهید بهشتی، شریف و صنعتی اصفهان هدف مستقیم قرار گرفتند و آسیب‌های جدی دیدند، اما ایران توان بازسازی سریع این خسارت‌ها را دارد و روند بهسازی آغاز شده است.

سیمایی صراف در پایان درباره نحوه برگزاری آزمون‌های دانشگاه‌ها نیز گفت: هنوز در حال بررسی هستیم، اما آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری دنبال می‌شود و چراغ علم پر فروغ‌تر از گذشته خواهد بود.