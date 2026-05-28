دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان رتبه نخست سرآمدان آموزشی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله نصیری‌قیداری روز پنجشنبه در آیین اعطای جایزه سرآمدان آموزشی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به ظرفیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، اظهار کرد: این دانشگاه طی سه دهه فعالیت خود توانسته در حوزه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی جایگاه ممتازی در کشور کسب کند.

وی با بیان اینکه معماری و فضای سبز دانشگاه از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مجموعه است، افزود: از مجموع حدود ۸۰ هکتار مساحت دانشگاه، بخش عمده‌ای به فضای سبز اختصاص یافته و این مجموعه به عنوان بهترین لکه سبز شهر زنجان شناخته می‌شود.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با قدردانی از بنیان‌گذاران دانشگاه به ویژه پرفسور یوسف ثبوتی، گفت: این دانشگاه با تلاش بزرگان علمی کشور شکل گرفته و امروز به یکی از مراکز مهم علمی ایران در حوزه علوم پایه تبدیل شده است.

نصیری‌قیداری با اشاره به شاخص‌های علمی دانشگاه تصریح کرد: نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه مطلوب است و همین مسئله در ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی نقش مهمی داشته است.

وی ادامه داد: سرانه مقالات علمی دانشگاه بیش از دو مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی است و بیش از ۶۳ درصد مقالات دانشگاه نیز به‌صورت مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی بین‌المللی منتشر می‌شود.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با تشریح روند توسعه دانشکده‌های دانشگاه اظهار کرد: دانشکده فیزیک در سال ۱۳۷۲، دانشکده ریاضی در سال ۱۳۷۳، دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲ و دانشکده علوم زمین در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده‌اند و اکنون دانشگاه دارای شش دانشکده فعال در حوزه علوم پایه است.

وی با اشاره به فعالیت‌های خانه علم دانشگاه گفت: خانه علم دانشگاه به یک برند ملی تبدیل شده و سال گذشته موفق به کسب عنوان نخست خانه‌های علم کشور شده است.

نصیری‌قیداری افزود: سالانه بیش از چهار هزار دانش‌آموز از خانه علم دانشگاه بازدید می‌کنند و در برنامه‌های آموزشی و آزمایشگاهی مشارکت دارند که این مسئله نقش مهمی در ایجاد انگیزه علمی در میان دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز تحول دیجیتال در دانشگاه بیان کرد: این مرکز با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت ایجاد شده و اکنون فعالیت‌های بین‌المللی ارزشمندی در حوزه تحول دیجیتال انجام می‌دهد.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان همچنین از راه‌اندازی مرکز آموزش‌های تخصصی، پژوهشکده تغییر اقلیم و آزمایشگاه مرجع اینترنت اشیا خبر داد و افزود: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز با هدف تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع شمال‌غرب کشور در حال توسعه است.

وی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمره سرآمدان علمی کشور قرار دارند و بین ۸۷ تا ۹۰ درصد مقالات دانشگاه از کیفیت علمی بالایی برخوردار هستند.

نصیری‌قیداری با اشاره به رتبه علمی دانشگاه اظهار کرد: بر اساس اعلام پایگاه ISC، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در میان دانشگاه‌های جامع کشور رتبه نهم را کسب کرده است.

وی خاطرنشان کرد: چهار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند و دانشگاه موفق به کسب جایزه امیرمحمدی در سال ۲۰۲۴ شده است.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های آزمایشگاهی در دانشگاه‌های علوم پایه گفت: دانشگاه‌های علوم پایه برای ارائه آموزش باکیفیت نیازمند آزمایشگاه‌های مجهز هستند و این ظرفیت در دانشگاه فراهم شده است.

وی افزود: مدیر پژوهشی دانشگاه به عنوان پژوهشگر جوان سال ۲۰۲۴ انجمن فیزیک آمریکا انتخاب شده و در فهرست داوران برجسته مجلات این انجمن قرار دارد.

نصیری‌قیداری با اشاره به جایزه علمی دکتر خواجه‌پور نیز گفت: این جایزه به نام یکی از بنیان‌گذاران دانشگاه تعریف شده و طی هفته‌های آینده با حضور فعالان علمی و صنعتی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از کسب عنوان دانشگاه دوستدار آب در سطح کشور خبر داد و افزود: توجه به محیط زیست، توسعه فضای سبز و مدیریت منابع آب از رویکردهای اصلی دانشگاه است.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اشاره به برگزاری مستمر همایش‌های علمی در دانشگاه تصریح کرد: طی بیش از سه دهه گذشته ده‌ها همایش ملی و بین‌المللی در دانشگاه برگزار شده است.

وی با اشاره به تأکید وزیر علوم بر توسعه خوابگاه‌های دانشجویی و مسکن دانشگاهیان گفت: موضوع خوابگاه و مسکن از مسائل اساسی حوزه آموزش عالی است، چراکه دانشجو بدون آرامش و امکانات مناسب نمی‌تواند از کیفیت آموزشی مطلوب برخوردار شود.

نصیری‌قیداری همچنین به فعالیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه اشاره کرد و افزود: اقدامات مؤثری برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در این مجموعه انجام شده و واگذاری زمین به این شرکت‌ها علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دانشگاه، موجب توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون چندین شرکت دانش‌بنیان در این مجموعه مستقر شده‌اند و دانشگاه در تلاش است با الحاق اراضی جدید، زمینه توسعه بیشتر این بخش را فراهم کند.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از دریافت زمین برای اجرای طرح‌های مرتبط با محیط زیست و کشاورزی خبر داد و گفت: در حوزه مسکن دانشگاهیان نیز زمین مورد نیاز از وزارت راه و شهرسازی دریافت شده و مقدمات احداث ۳۶ واحد مسکونی فراهم شده است.