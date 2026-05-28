پلیس اسفراین کلاهبردار ۲۰۰ میلیاردی طلای تقلبی را دستگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی اسفراین از شناسایی و دستگیری یک طلافروش خبر داد که با فروش شمش طلای تقلبی، ۲۰۰ میلیارد تومان از سه شهروند کلاهبرداری کرده بود.

این مقام انتظامی با اشاره به ارجاع چند فقره شکایت از سوی شهروندان درباره فروش شمش تقلبی با روکش طلا توسط متصدی یک واحد صنفی طلافروشی، گفت: موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات میدانی مشخص شد متصدی این واحد صنفی با بستن قراردادی برای پرداخت سود، اقدام به فروش شمش طلای تقلبی به سه مالباخته کرده و مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از آنان دریافت و متواری شده است.

فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به اینکه با اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه متهم در شهرستان شیروان شناسایی و با همکاری پلیس آگاهی شیروان دستگیر شد، از شهروندان خواست هنگام خرید طلا به مراکز معتبر مراجعه کرده و ضمن استعلام اصالت کالا، حتماً فاکتور رسمی دریافت کنند.