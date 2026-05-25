به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگلان از اجرای طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران انتظامی در پی اجرای طرح ضربتی مقابله با سوداگران مرگ و با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه‌های توزیع‌کنندگان مواد افیونی در نقاط آلوده شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی رازوجرگلان افزود: در عملیات غافلگیرانه پلیس، ۱۳ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات همچنین یک‌هزار و ۳۵۵ گرم تریاک، ۳۱ گرم مشتقات تریاک و ۸۷ گرم مواد مخدر صنعتی شامل هروئین و شیشه کشف شد.

این مقام انتظامی تأکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.