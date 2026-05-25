۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

فرمانده انتظامی رازوجرگلان: ۱۳ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند

بجنورد- فرمانده انتظامی رازوجرگلان گفت: در اجرای طرح «آرامش در شهر» ۱۳ خرده‌فروش مواد مخدر در نقاط آلوده این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگلان از اجرای طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران انتظامی در پی اجرای طرح ضربتی مقابله با سوداگران مرگ و با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه‌های توزیع‌کنندگان مواد افیونی در نقاط آلوده شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی رازوجرگلان افزود: در عملیات غافلگیرانه پلیس، ۱۳ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات همچنین یک‌هزار و ۳۵۵ گرم تریاک، ۳۱ گرم مشتقات تریاک و ۸۷ گرم مواد مخدر صنعتی شامل هروئین و شیشه کشف شد.

این مقام انتظامی تأکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6840370

