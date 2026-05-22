  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

محبان: تصادف در محور آشخانه به بجنورد جان ۳ نفر را گرفت

محبان: تصادف در محور آشخانه به بجنورد جان ۳ نفر را گرفت

بجنورد- مدیرعامل هلال‌احمر خراسان شمالی از وقوع تصادف میان یک دستگاه پراید و تریلی در محور آشخانه به بجنورد خبر داد و گفت: این حادثه ۳ فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۰۸:۲۰ روز جمعه گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی پرایدو تریلی در محور آشخانه به بجنورد بعد از روستای تاتار، به هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی مشخص شد، این تصادف ۲مصدوم و ۳ فوتی برجای گذاشته است.

وی افزود: امدادگران هلال احمر اقدامات لازم پیش بیمارستانی را انجام و مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی اعزام کردند و فوتی ها را تحویل عوامل انتظامی دادند.

کد مطلب 6837451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها