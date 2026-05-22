محبان: تصادف در محور آشخانه به بجنورد جان ۳ نفر را گرفت

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۰۸:۲۰ روز جمعه گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی پرایدو تریلی در محور آشخانه به بجنورد بعد از روستای تاتار، به هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی مشخص شد، این تصادف ۲مصدوم و ۳ فوتی برجای گذاشته است.

وی افزود: امدادگران هلال احمر اقدامات لازم پیش بیمارستانی را انجام و مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی اعزام کردند و فوتی ها را تحویل عوامل انتظامی دادند.