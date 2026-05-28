حضور پرشور مردم در مراسم یادبود شهدای خانوادۀ امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود شهدای خانوادۀ امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی از ساعت ۱۶ آغاز شده و در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در حال برگزاری است.
این مراسم مردمی با حضور گسترده خانوادههای شهدا، شخصیتهای فرهنگی و مسئولان در حال برگزاری مقدمات است.
در ابتدای مراسم، حامد شاکرنژاد، قاری بینالمللی کشور، مشغول تلاوت آیاتی از کلامالله مجید است و فضای آستان را معطر به ذکر الهی کرده است.
این یادبود به نام چهار شهید والامقام از خانوادههای مرتبط با بیت امام شهید و رهبر انقلاب اسلامی برگزار میشود:
شهید زهرا حدادعادل
شهید سیدهبشری حسینی خامنهای
شهید مصباحالهدی باقری
شهید زهرا محمدی گلپایگانی
همچنین حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، غلامعلی حدادعادل، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، حجت الاسلام محسن قمی معاون دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام قاضی عسگر، تولیت حرم عبدالعظیم حسنی(ع) و جمعی از مسئولان فرهنگی و اجتماعی کشور در این آیین حاضر هستند.
فضای مراسم با حضور مردم و قرائت قرآن حالوهوایی معنوی به خود گرفته و تا لحظاتی دیگر برنامههای رسمی یادبود آغاز خواهد شد.
