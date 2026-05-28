به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه بعد از ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان دیلم با تاکید بر ضرورت تقویت نظام نظارت و ارزیابی طرحهای اشتغالزایی گفت: نظارت دقیق بر اجرای طرحها و ثبت صحیح اطلاعات در سامانهها نقش مهمی در افزایش اثربخشی اعتبارات و برنامههای اشتغال دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: حمایت از سرمایهگذاران، توسعه مشاغل پایدار و توجه ویژه به جامعه کارگری از اولویتهای جدی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر است و در این مسیر همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان اهمیت ویژهای دارد.
پروانه تصریح کرد: باید همه مسائل و مشکلات حوزه اشتغال بهصورت دقیق احصا و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود تا خروجی تصمیمات کارگروهها به بهبود واقعی وضعیت بازار کار منجر شود.
در این نشست آخرین وضعیت طرحهای اشتغالزایی، میزان تحقق تعهدات و برنامههای توسعه سرمایهگذاری در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، افزایش جذب اعتبارات، حمایت از سرمایهگذاری و توسعه طرحهای اشتغالزای خرد و خانگی در شهرستان دیلم تاکید شد.
