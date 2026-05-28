به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه در نشست جهاد تبیین این آستان مقدس با تبریک دهه امامت و ولایت، سه مفهوم «ولایت»، «اطاعت» و «مودت» را از کلیدواژه‌های بنیادین قرآن کریم دانست و گفت: این مفاهیم، پایه‌های شکل‌گیری جامعه ایمانی و فرهنگ مقاومت در برابر جبهه باطل هستند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم اظهار کرد: واژه ولایت، واژه‌ای قرآنی است که هم درباره ولایت الهی و هم درباره ولایت طاغوت به کار رفته و به معنای پیوستگی عمیق میان «ولی» و «مولی‌علیه» است؛ به گونه‌ای که جداسازی آن‌ها دشوار می‌شود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: هنگامی که ولایت به معنای واقعی شکل می‌گیرد، اطاعت نیز در دل آن معنا پیدا می‌کند و انسان تحت ولایت الهی، در مسیر ولی خدا حرکت می‌کند.

حجت الاسلام کلانتری با بیان اینکه ولایت حقیقی تنها «ولایت‌الله» است، تصریح کرد: بسیاری از وابستگی‌های دنیوی که بر پایه شهوت، قدرت، ثروت و مقام شکل می‌گیرند، در حقیقت ولایت واقعی نیستند، چرا که با از بین رفتن منافع مادی، این پیوندها نیز از بین می‌روند.

وی ادامه داد: قرآن کریم تحقق ولایت الهی در جامعه انسانی را از مسیر پیامبران، اهل‌بیت (ع) و اولیای الهی معرفی می‌کند و پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) مجاری ظهور و تجلی ولایت خداوند در جامعه هستند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به آیه «انما ولیکم الله و رسوله…» گفت: اداره جامعه اسلامی و حاکمیت دینی، جلوه‌ای از ولایت الهی است و اطاعت از اولیای الهی، در حقیقت اطاعت از خداوند محسوب می‌شود.

حجت الاسلام کلانتری با تبیین جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت افزود: همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) افرادی همچون مالک اشتر را برای اداره جامعه منصوب می‌کردند، در دوران غیبت نیز فقهایی که دارای ویژگی‌هایی چون تقوا، دین‌شناسی و مخالفت با هوای نفس هستند، مصداق ولایت در جامعه اسلامی به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه «ولایت فقیه، امتداد ولایت رسول‌الله (ص)» است، خاطرنشان کرد: اطاعت از ولی فقیه در امتداد اطاعت از خدا و رسول قرار می‌گیرد، زیرا راه تحقق ولایت الهی در عصر غیبت، از همین مسیر می‌گذرد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در بخش دیگری از سخنان خود، «مودت اهل‌بیت (ع)» را عامل زنده ماندن اسلام دانست و گفت: مودت، صرفاً یک محبت ظاهری نیست، بلکه پیوندی عمیق و قلبی است که انسان مؤمن را در غم و شادی اهل‌بیت (ع) شریک می‌کند.

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر تصریح کرد: همین مودت عمیق نسبت به اهل‌بیت (ع) است که فرهنگ عاشورا و پیام کربلا را در طول قرن‌ها زنده نگه داشته و موجب استمرار حیات اسلام ناب شده است.

وی در پایان تأکید کرد: فرهنگ ولایت، اطاعت و مودت، بنیان فرهنگ مقاومت در برابر استکبار جهانی است و تا زمانی که این مفاهیم در جامعه اسلامی زنده باشد، هیچ قدرتی توان مقابله با ملت مؤمن را نخواهد داشت.