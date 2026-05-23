ضرورت هدایت فرهنگ قرآنی به نسل جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه الهیاری صبح شنبه در پنجمین همایش پاسداشت خادمیاران قرآنی استان فارس ضمن قدردانی از تلاشهای خادمیاران کانونهای قرآن و عترت فارس گفت: نزدیک شدن به شاخصهای رضوی وظیفه تکتک خادمیاران است؛ لذا همه ما باید ضمن پایش مستمر عملکرد خود، پاسخگوی این پرسش باشیم که میزان تأثیرگذاری ما در ترویج فرهنگ قرآنی و رضوی تا چه اندازه بوده است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان فارس افزود: برای تحقق اهداف متعالی آستان قدس رضوی، ضرورت دارد با تغییر نگاه و همافزایی با سیاستهای کلان مرکز، فرهنگ قرآنی را از سطح جامعه، محلهها و مساجد به سمت بطن خانوادهها و نسل جوان هدایت کنیم.
وی همچنین بر لزوم تبیین دقیق رویکرد کانونهای خدمت و هدفمندسازی فعالیتهای آنان تأکید کرد.
فعالیت۴۳۰ خادمیار و یاور قرآنی در استان فارس
مجتبی غیبپرور، دبیر کانونهای قرآنی خدمت رضوی استان فارس، با اشاره به فعالیت۴۳۰ خادمیار و یاور قرآنی در استان و اتمام دوره آموزش ۲هزار و ۷۰۰ نوآموز مهدالرضایی تاکنون، گفت: انتخاب ۱۰۰ خادمیار حاضر در این همایش بر اساس شاخصهای دقیق ارزیابی و با همکاری مدیریت کانونهای خدمت رضوی و معاونت فرهنگی استان صورت گرفته است و هدف نیز، ارزیابی دقیق فعالیتهای پیشین، ثبت گزارشهای تجمیعی و تدوین نقشه راه عملیاتی برای آینده است.
غیبپرور ضمن تشکر و خیرمقدم به تمامی حاضران و به ویژه دوستداران قرآنی که جدیدا به این کانون پیوستهاند، با تأکید بر اینکه محور برنامههای آتی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت نوجوانان و جوانان خواهد بود، تصریح کرد: از تمامی خادمیاران عزیز که با وجود محدودیتهای فیزیکی و مالی، درخشش استان فارس و کسب رتبههای برتر کشوری را حفظ کردهاند، صمیمانه سپاسگزارم.
وی همچنین از تمامی خادمیاران خواست تا با ورود فعالانه به تمامی مصادیق کانون قرآنی، در مسیر توسعه فعالیتهای تخصصی اهتمام ورزند.
