۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

دشمن در محاسبه قدرت مردم ایران شکست خورد

شیراز- استاد دانشگاه شیراز با اشاره به تحولات منطقه و فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی گفت: حضور و انسجام ملت ایران، بسیاری از محاسبات و برنامه‌های دشمن را با شکست مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هاشم پوریزدان‌ پرست ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به روند تاریخی استعمار در جهان اسلام گفت: استعمارگران پس از دستیابی به قدرت صنعتی و اقتصادی، بخش‌های مختلف جهان را تحت سلطه قرار دادند و در این مسیر، جهان اسلام را به‌عنوان یکی از موانع اصلی خود هدف گرفتند.

وی با اشاره به نقش مرحوم سید جمال‌الدین اسدآبادی در شناخت پدیده استعمار افزود: سید جمال‌الدین از نخستین افرادی بود که ماهیت استعمار را به‌درستی تبیین کرد و نسبت به خطر از بین رفتن هویت، فرهنگ و استقلال مسلمانان هشدار داد.

پوریزدان‌پرست ادامه داد: راهکار اصلی سید جمال‌الدین برای مقابله با استعمار، بازگشت به اسلام ناب و ایجاد وحدت میان مسلمانان بود اما بی‌توجهی به این هشدارها موجب شد بخش‌های وسیعی از جهان اسلام دچار تجزیه و سلطه بیگانگان شود.

استاد دانشگاه شیراز با اشاره به نهضت تنباکو گفت: فتوای میرزای شیرازی نشان داد که پیوند مردم با مرجعیت دینی می‌تواند بزرگ‌ترین قدرت‌های استعماری را با شکست مواجه کند.

وی تصریح کرد: استعمار پس از شکست در نهضت تنباکو، تلاش گسترده‌ای برای ایجاد شکاف میان مردم و روحانیت آغاز کرد و نتیجه آن در سال‌های بعد و در جریان شهادت شیخ فضل‌الله نوری آشکار شد.

پوریزدان‌پرست با تأکید بر نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم انقلاب افزود: حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل حفظ انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف بوده و ملت ایران در حوادث گوناگون نشان داده‌اند در بزنگاه‌ها از نظام و رهبری حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: دشمنان طی سال‌های اخیر برای تضعیف و حتی تجزیه ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند اما انسجام مردم و هدایت رهبری، این نقشه‌ها را ناکام گذاشته است.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: سیاست قدرت‌های استکباری مبتنی بر حذف، تخریب و کشتار ملت‌هاست اما جریان مقاومت با اتکا به ایمان و حمایت مردمی در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.

وی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با فشارهای امنیتی، رسانه‌ای و نظامی می‌تواند ملت ایران را دچار تزلزل کند اما حضور مردم در صحنه، معادلات آنان را بر هم زد.

پوریزدان‌پرست در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی امروز در یک پیچ تاریخی قرار دارد و همان‌گونه که ملت ایران در مقاطع مختلف از انقلاب و کشور دفاع کردند، در ادامه مسیر نیز نقش مردم تعیین‌کننده خواهد بود.

کد مطلب 6836871

