خون شهدا عزت امروز ایران اسلامی را رقم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر چهارشنبه در آیین تکریم همسران شهدا که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اسارت خاندان عصمت و طهارت (ع) و نیز شهادت فرماندهان، رزمندگان و شهدای انقلاب اسلامی، از خانوادههای معظم شهدا به عنوان صاحبان جایگاهی ارزشمند در پیشگاه الهی یاد کرد.
وی ضمن خیرمقدم به همسران شهدا و مسئولان حاضر در این مراسم، گفت: امیدواریم حضور خانوادههای شهدا در جوار بارگاه نورانی حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و حضرت محمد بن موسی (ع)، علاوه بر بهرهمندی از فضای معنوی این حرم مطهر، ذخیرهای ارزشمند برای دنیا و آخرت آنان باشد و این نشستهای معنوی نیز به صورت مستمر ادامه پیدا کند.
کلانتری با اشاره به اینکه حرم مطهر شاهچراغ (ع) همواره مأمن خانوادههای معظم شهدا بوده است، افزود: هر شهیدی که در هر نقطه از استان فارس به شهادت میرسد، یاد و نام او با این آستان مقدس پیوند میخورد و این حرم، پرچمدار فرهنگ ایثار و شهادت در استان است.
شهادت، بالاترین مقام و بزرگترین فضیلت الهی است
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با بیان اینکه فقدان شهدا برای خانوادههای آنان بسیار سخت و جانکاه است، گفت: اگرچه تحمل فراق عزیزان برای بازماندگان دشوار است، اما برای خود شهید، شیرینترین سرنوشت رقم خورده است؛ چرا که در پیشگاه خداوند هیچ مقامی بالاتر از شهادت وجود ندارد.
وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) افزود: در روایات آمده است که بالاتر از هر نیکی، نیکی دیگری وجود دارد تا زمانی که انسان در راه خدا به شهادت برسد و پس از آن دیگر هیچ فضیلتی برتر از شهادت نیست.
کلانتری ادامه داد: اولیای الهی همواره آرزوی شهادت داشتند، زیرا شهادت، اوج بندگی، نهایت اخلاص و نشانه پیوند کامل انسان با خداوند است و این مقام به آسانی نصیب کسی نمیشود.
وی خطاب به همسران شهدا گفت: وابستگی به شهدا افتخاری بزرگ است و خانوادههای شهدا باید بدانند که خداوند آنان را برای همراهی با چنین انسانهایی برگزیده و این جایگاه، جایگاهی بسیار بلند و ارزشمند است.
خداوند محبوبترین بندگانش را با سختیها میآزماید
کلانتری در ادامه با اشاره به روایتی از امام محمدباقر (ع)، فلسفه سختیها و مصیبتهای وارد شده بر خانوادههای شهدا را تبیین کرد و گفت: در این روایت آمده است که خداوند هرگاه بندهای را دوست بدارد، او را در معرض سختترین بلاها قرار میدهد و باران مصیبت را بر او فرو میریزد.
وی افزود: هنگامی که انسان در میان سختیها دست به دعا برمیدارد، خداوند به او لبیک میگوید و اگر اجابت برخی دعاها را به تأخیر میاندازد، به دلیل آن است که پاداشی بزرگتر و ذخیرهای ارزشمندتر برای آخرت او در نظر گرفته است.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) تصریح کرد: صبری که خداوند به خانوادههای شهدا عطا میکند، خود بزرگترین لطف الهی است؛ زیرا تحمل چنین مصیبتهایی بدون امداد و عنایت پروردگار امکانپذیر نیست.
شهید راه خدا، حافظ مسیر انبیا و اهلبیت(ع) است
وی با تأکید بر تفاوت میان شهادت در راه خدا و کشته شدن در میدان نبرد اظهار کرد: شهیدی که در راه خدا و زیر پرچم اسلام ناب و مکتب اهلبیت (ع) جان خود را تقدیم میکند، حافظ مسیر همه پیامبران الهی است و خون او موجب بقای دین و ارزشهای الهی میشود.
کلانتری افزود: همانگونه که در واقعه عاشورا هر دو گروه کشته شدند، اما تنها شهدای کربلا جاودانه تاریخ شدند، امروز نیز آنچه به شهادت ارزش میدهد، قرار گرفتن در مسیر حق، ولایت و دفاع از اسلام ناب است.
وی خاطرنشان کرد: شهدا تنها متعلق به یک شهر یا یک کشور نیستند، بلکه برکات خون آنان سراسر جهان اسلام را فرا گرفته و زمینهساز استمرار راه پیامبران و تحقق وعده الهی برای برپایی حکومت عدل جهانی است.
بزرگداشت شهدا ادامه راه آنان است
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «بزرگداشت یاد و خاطره شهدا کمتر از خود شهادت نیست»، گفت: حفظ نام، مرام، آرمان و فرهنگ شهدا، مسئولیتی همگانی است و این مسیر باید نسل به نسل منتقل شود.
وی ادامه داد: همسران، پدران، مادران و فرزندان شهدا با صبر و استقامت خود در حقیقت ادامهدهنده راه شهدا هستند و نقش آنان در حفظ فرهنگ ایثار کمتر از مجاهدت شهدا نیست.
خون شهدا عزت امروز ایران اسلامی را رقم زده است
کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، خون شهدا را عامل اقتدار جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: عزت و اقتدار امروز ملت ایران نتیجه مستقیم ایثار شهدا و مقاومت مردم است.
وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی تصور میکردند میتوانند ملت ایران را به زانو درآورند، اما ایستادگی مردم و خون پاک شهدا، آنان را با شکست مواجه کرد و امروز حتی بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران غربی نیز به این واقعیت اذعان دارند.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) با بیان اینکه انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بر پایه فداکاری شهدا استوار بوده است، گفت: از شهدای دوران مبارزه با رژیم پهلوی تا شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت، همگی حلقههای یک زنجیره هستند که استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی را رقم زدهاند.
حرم شاهچراغ(ع) خانه خانوادههای شهدا است
وی در پایان با دعوت از خانوادههای معظم شهدا برای حضور مستمر در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) اظهار کرد: این آستان مقدس متعلق به خانوادههای شهداست و باید بیش از گذشته محل برگزاری نشستهای فرهنگی، معنوی و هماندیشی این عزیزان باشد.
کلانتری تأکید کرد: نسل جوان خانوادههای شهدا از ظرفیت و توان بالایی برخوردار هستند و میتوانند با تشکیل مجموعههای فرهنگی و جهادی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آرمانهای شهدا به نسلهای آینده ایفا کنند.
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