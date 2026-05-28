تقابل با صهیونیسم، نبردی تمدنی در قلب جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هاشم پوریزدان‌پرست عصر پنجشنبه در نشست «جهاد تبیین» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به آیات قرآن کریم اظهار کرد: در قرآن کریم تأکید شده که مقابله اصلی با «ائمه کفر» و جریان‌هایی است که اهل پیمان و تعهد نیستند؛ جریانی که در طول تاریخ بارها عهدشکنی کرده و امروز نیز در قالب صهیونیسم جهانی در برابر امت اسلامی ایستاده است.

وی با بیان اینکه تحولات منطقه را نباید صرفاً در چارچوب درگیری‌های مقطعی سیاسی تحلیل کرد، افزود: مسئله امروز منطقه، مسئله امت اسلامی است و دشمن تلاش می‌کند نگاه ملت‌ها را از ابعاد تمدنی و تاریخی این تقابل منحرف کند.

این استاد دانشگاه شیراز با اشاره به سابقه تاریخی استعمار در جهان اسلام گفت: پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشورهای اسلامی به‌صورت هدفمند تجزیه شدند و قدرت‌های غربی با ایجاد حکومت‌های وابسته، زمینه تسلط سیاسی و اقتصادی خود را بر منطقه فراهم کردند.

پوریزدان‌پرست با بیان اینکه صهیونیسم جهانی تنها یک جریان سیاسی نیست، ادامه داد: این جریان طی چند قرن گذشته تلاش کرده با تسلط بر رسانه، اقتصاد، نظام بانکی و مراکز علمی، مدیریت جهان را در اختیار بگیرد و تشکیل رژیم صهیونیستی نیز بخشی از همین پروژه بوده است.

وی اضافه کرد: اعلامیه بالفور و تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین، اقدامی برنامه‌ریزی‌شده برای تثبیت نفوذ غرب در قلب جهان اسلام بود و هدف آن تنها اشغال فلسطین نبود، بلکه ایجاد پایگاهی برای کنترل منطقه و مقدسات اسلامی محسوب می‌شد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به راهبرد «اسرائیل بزرگ» تصریح کرد: صهیونیسم از ابتدا به دنبال گسترش نفوذ خود از نیل تا فرات بوده و تسلط بر مراکز مهم دینی و ژئوپلیتیکی جهان اسلام را دنبال کرده است.

پوریزدان‌پرست همچنین با اشاره به سیاست‌های آمریکا در نظام مالی جهان اظهار کرد: سلطه دلار بر اقتصاد جهانی، ابزاری برای استمرار سلطه غرب بر ملت‌هاست و بسیاری از ساختارهای اقتصادی جهان در راستای تأمین منافع قدرت‌های سلطه‌گر طراحی شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین مانع تحقق پروژه‌های صهیونیستی در منطقه است، گفت: دشمن پس از تضعیف برخی کشورهای اسلامی، تمرکز خود را بر ایران قرار داده و راهبرد تجزیه و تضعیف جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند.

استاد دانشگاه شیراز ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد اختلافات قومی، فرهنگی و سیاسی، انسجام ملی ایران را هدف قرار دهند، اما ملت ایران با تکیه بر هویت تاریخی، دینی و ملی خود در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کرده است.

پوریزدان‌پرست با اشاره به نقش ولایت فقیه در عبور کشور از بحران‌ها تصریح کرد: هرجا کشور در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کرده، موفقیت‌های بزرگی به دست آمده و هرجا از این مسیر فاصله گرفته شده، آسیب‌ها افزایش یافته است.

وی همچنین با انتقاد از جریان‌های غرب‌گرا در داخل کشور گفت: برخی جریان‌ها همچنان تصور می‌کنند می‌توان با مذاکره و سازش، دشمنی تاریخی غرب و صهیونیسم را پایان داد، در حالی که تجربه منطقه خلاف این موضوع را نشان داده است.

پوریزدان‌پرست در پایان تأکید کرد: جهاد تبیین امروز وظیفه‌ای جدی برای نخبگان، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی است تا ابعاد تاریخی و تمدنی تقابل جهان اسلام با صهیونیسم و استعمار برای نسل جوان تبیین شود.