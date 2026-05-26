ماندگاری: ملت ایران با استقامت در مسیر ولایت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در مراسم قرائت دعای عرفه حرم مطهر شاهچراغ(ع)، روز عرفه را فرصتی بزرگ برای آشتی با خدا، دعا، توبه و بازگشت به مسیر هدایت دانست و تأکید کرد: دعا زمانی به نتیجه می‌رسد که انسان آدرس درست زندگی را از قرآن، عترت و ولایت دریافت کند.

وی با اشاره به آیه ۵۳ سوره زمر، رحمت الهی را گسترده‌تر از همه گناهان دانست و گفت: خداوند حتی به کسانی که با گناه بر خود ظلم کرده‌اند، اجازه ناامیدی نداده و آنان را به بازگشت و امید به رحمت خود دعوت کرده است.

حجت الاسلام ماندگاری با بیان اینکه روز عرفه، روز دعا و صدا زدن خداست، افزود: اینکه انسان توفیق می‌یابد در چنین روزی «یاالله» بگوید، پیش از هر چیز نشانه اجازه و دعوت خداوند است. خداوند درِ گفت‌وگو با بندگان را باز کرده و صدای همه آنان را می‌شنود.

این استاد حوزه با تبیین مفهوم «ادعونی استجب لکم» تصریح کرد: اجابت دعا به معنای آن نیست که هر خواسته‌ای بدون قاعده و مسیر محقق شود؛ بلکه هر حاجت، قانون و آدرسی دارد. انسان اگر فرزند صالح، رزق با برکت، همسر شایسته، عاقبت‌به‌خیری، عزت، امنیت یا فرج امام زمان(عج) را می‌خواهد، باید مسیر تحقق آن را نیز از قرآن و عترت بیاموزد.

وی سه دعای اصلی روز عرفه را «فهم درست»، «عمل صحیح» و «استقامت تا رسیدن به نتیجه» عنوان کرد و گفت: نخستین دعای انسان در عرفه باید این باشد که خداوند فهم درست و قدرت تشخیص آدرس‌های الهی را به او عطا کند؛ زیرا بزرگ‌ترین مشکل بشر، نفهمیدن یا کج‌فهمی مسیر حق است.

حجت الاسلام ماندگاری با تأکید بر اینکه قرآن و عترت نقشه زندگی انسان‌اند، اظهار کرد: هرکس بخواهد در زندگی فردی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی موفق شود، باید آدرس را از منبع درست بگیرد، نه از جریان‌های منحرف و شیاطین جن و انس.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و با استناد به آیات قرآن، تلاش و دوری از تنبلی، رعایت حلال و حرام، شکرگزاری، انفاق و استغفار را از مهم‌ترین راه‌های برکت یافتن اقتصاد زندگی دانست.

این سخنران مذهبی دومین دعای مهم روز عرفه را «توفیق عمل صحیح» دانست و گفت: دانستن آدرس کافی نیست؛ انسان باید نسخه الهی را عمل کند. عمل درست، عملی است که در مسیر اطاعت از خدا، پیامبر(ص)، اهل بیت(ع) و ولایت باشد.

وی سومین دعای اساسی را «استقامت» معرفی کرد و افزود: بسیاری از انسان‌ها مسیر را درست آغاز می‌کنند اما تا پایان راه مقاومت نمی‌کنند. رمز رسیدن به نتیجه، ایستادگی در مسیر خدا، ولایت، ایمان و عمل صالح است.

حجت الاسلام ماندگاری در پایان با اشاره به جایگاه مردم ایران در پایبندی به مسیر ولایت، گفت: این ملت در طول سال‌های گذشته با وجود سختی‌ها، هزینه‌ها و فشارها، در مسیر ایمان، استقلال و ولایت ایستادگی کرده و همین استقامت، سرمایه بزرگ امروز جامعه اسلامی است.