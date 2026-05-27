غدیر، معیار ماندن در کنار ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در پیامی به مناسبت آغاز دهه امامت و ولایت، با تبیین ابعاد تاریخی و اعتقادی واقعه غدیر، بر ضرورت حمایت و همراهی امت با ولایت در همه دوران‌ها تأکید کرد.

در بخشی از پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس آمده است:

غدیر تنها یک مناسبت برای جشن و سرور نیست، بلکه ستون اصلی ساختمان دین و نماد تداوم مسیر هدایت الهی است. اگر واقعه غدیر صرفاً معرفی یک جانشین بود، هرگز آن‌گونه مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) قرار نمی‌گرفت که بیش از صد هزار نفر را در گرمای سوزان غدیر خم گرد آورد، خطبه بخواند و از مردم بیعت بگیرد.

وی با اشاره به تنهایی امیرالمؤمنین علی (ع) پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) تصریح کرد: مشکل در شخصیت و توانایی امیرالمؤمنین (ع) نبود؛ مشکل در تغییر رفتار امت بود. همان مردمی که در غدیر بیعت کرده بودند، به تدریج کنار کشیدند و امام خویش را تنها گذاشتند.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به مجاهدت‌های حضرت زهرا (س) افزود: حضرت زهرا (س) برای یک حق شخصی قیام نکرد؛ ایشان تلاش داشت امت را متوجه این حقیقت کند که اگر امام در جامعه تنها بماند، مسیر تاریخ منحرف خواهد شد.

وی در ادامه با تطبیق آموزه‌های غدیر با شرایط امروز جامعه اسلامی تأکید کرد: ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان داد که معنای ایستادن پای کار امام را به‌خوبی درک کرده است. جوانانی که در دفاع مقدس جان خود را فدا کردند، با همین تربیت ولایی به میدان آمدند و نگذاشتند امام و انقلاب تنها بماند.

در ادامه این پیام آمده است: حمایت از ولایت و رهبری تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه به معنای حضور مسئولانه در میدان‌های مختلف از جمله جهاد تبیین، اقتصاد مقاومتی و دفاع از ارزش‌های اسلامی است. تجربه تاریخ نشان داده هرجا امت پشت سر امام خود ایستاده، جبهه حق پیروز شده و هرجا امام تنها مانده، باطل بر سرنوشت مردم حاکم شده است.

حجت‌الاسلام ولدان در پایان با تأکید بر اینکه غدیر یک جاده و یک انتخاب همیشگی در طول تاریخ است، ابراز امیدواری کرد: به امید روزی که هیچ امامی در طول تاریخ بی‌یار و یاور نماند و امت اسلامی همواره در کنار ولیّ خدا ایستادگی کند.