به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با تشریح ظرفیتهای بینظیر استان در حوزههای گاز و پتروشیمی، اقتصاد دریامحور و تجارت مرزی، گردشگری و کشاورزی خواستار حمایت ملی برای توسعه زیرساختهای این استان شد.
زارع با بیان اینکه بوشهر سهم عمدهای در امنیت انرژی و اقتصاد ملی دارد، اظهار داشت: تولید بیش از هفتاد درصد گاز کشور در پالایشگاههای عسلویه و کنگان، در کنار ثبت ۱۱ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته، نشاندهنده جایگاه راهبردی این استان در درآمدزایی ارزی است.
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزا در استان، به برنامه های اخیر در حوزه آبزیپروری اشاره کرد و افزود: رشد دو برابری تولید میگو در دو سال آتی دست یافتنی است.
وی همچنین به فعالیت حدود۲ هزار شناور در استان، اشاره و در خصوص مشکلات پیش آمده به تبع جنگ تحمیلی اخیر سخن گفت.
در پایان این نشست، علی آقامحمدی ضمن تأیید نقش کلیدی بوشهر در چرخه تولید و اشتغال کشور، بر لزوم حمایتهای ویژه ملی از توسعه زنجیرههای ارزش افزوده و تکمیل زیرساختهای اقتصادی این استان تأکید کرد.
