استاندار بوشهر: طرح های کلان توسعه ای تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با تشریح ظرفیتها و مزیتهای مهم و راهبردی بویژه اقتصادی استان بر لزوم استمرار حمایت ملی برای تسریع در اجرای طرحهای زیربنایی و توسعهای استان بوشهر تاکید کرد.
استاندار بوشهر با تشریح مزیتهای استان بوشهر خاطر نشان کرد: استان بوشهر در حوزههای انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، اقتصاد دریامحور، بنادر، تجارت و دریانوردی و همچنین حوزههای گردشگری، کشاورزی و شیلاتی جایگاه ویژهای داشته و نقشی پررنگ در اقتصاد ملی دارد. دکتر
زارع تصریح کرد: تقویت زیرساختها میتواند زمینهساز رشد پایدار و اشتغال مطلوب و ارتقای سطح معیشت مردم و بهبود شاخصهای رفاه اجتماعی در استان شود.
در این نشست همچنین توسعه حمل و نقل و تکمیل پروژههای نیمهتمام استان در حوزه راه و راه آهن مورد تاکید استاندار قرار گرفت.
زارع با اشاره به برگزاری «نخستین همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی» از معاون اول رئیس جمهور دعوت به عمل آورد تا مهمان ویژه این رویداد باشد و همچنین در آئین افتتاح پروژههای بزرگ استان مشارکت کند.
معاون اول رئیس جمهور نیز با تاکید بر اهمیت استان بوشهر در معادلات اقتصادی، تولید و انرژی کشور بر حمایت دولت از برنامههای توسعهای استان و پیگیری مطالبات مطرح شده تاکید کرد.
محمد رضا عارف، استفاده بهینه از ظرفیتهای بومی، مزیتهای اقتصاد دریاپایه و سرمایهگذاری را از عوامل کلیدی پیشرفت استان برشمرد.
