به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: با توجه به اینکه برخی از آزمون‌های دانش آموزان برگزار شده، از ظرفیت‌های موجود برای برگزاری امتحانات استفاده خواهد شد.

وی افزود: برنامه امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه نیز تدوین و آماده شده و در دو سناریو اجرا خواهد شد؛ در صورتی که شرایط کشور عادی شود، بنا داریم آزمون‌های نهایی را از ۲۱ تیرماه برگزار کنیم. اگر شرایط عادی نشود نیز امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

کاظمی ادامه داد: امتحانات نهایی در موعد مقرر برگزار می‌شود و دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل خواهند شد و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت روایت رویدادهای مهم کشور در نظام آموزشی گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما انعکاس تاریخ پرافتخار کشور، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است. اتفاقاتی که در سال گذشته برای ملت و کشور ما رخ داد، از پرافتخارترین بخش‌های تاریخ ایران به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: قطعا از تمام ظرفیت‌های آموزشی استفاده خواهیم کرد تا این تاریخ پرافتخار، شهدای انقلاب، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید و از همه مهم‌تر مقاومت، تاب‌آوری و میدان‌داری مردم را به تصویر بکشیم.

کاظمی گفت: زیبایی‌ها و جلوه‌های ناب ایستادگی و مقاومت ملت ایران را با استفاده از تمامی ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و هنری منعکس خواهیم کرد و آموزش و پرورش در این زمینه به وظیفه خود عمل خواهد کرد.