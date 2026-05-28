رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح؛ طی مراسمی، به پیشنهاد امیر سرتیپ «سعید صادقی گوغری» رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و با حکم سردار سرتیپ پاسدار «سید مجید ابن‌الرضا» سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سرتیپ دوم پاسدار «مسعود حشمتی‌پور» به عنوان رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح منصوب کرد.

براساس این گزارش؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار «مسعود حشمتی‌پور» پیش از این معاون سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بوده و در سوابق وی "معاون وزیر دفاع و مدیرعامل سازمان اتکا"، "معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی"، "مشاور وزیر کشور و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی کشور"، "مشاور وزیر صمت و رئیس مرکز طراحی و توسعه راهبری سامانه های جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت" و "معاون هماهنگ‌کننده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا)" دیده می‌شود.

گفتنی است؛ پیش از این سردار سرتیپ دوم ولی‌الله بهزادی‌نیا از مهرماه ۱۴۰۲ تاکنون عهده‌دار این مسئولیت بوده است.