«اتاق قرمز» در مشهد روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اتاق قرمز» به کارگردانی «مصطفی محمودی» تا پایان مردادماه در تماشاخانه بهار مشهد (تئاتر شهر) به روی صحنه است، این نمایش که بر اساس متنی از «جان لوگان» و با ترجمه «فرخنده فاضل بخششی» به اجرا درآمده، روایتی است از تلاطم‌های روحی یک هنرمند در آستانه‌ی فروپاشی. در این اثر، بوم نقاشی تنها یک ابزار نیست، بلکه میدانی برای نبرد میان سنت و مدرنیته و تقابل میان حقیقت انسانی و هوش مصنوعی است.

‌آنچه «اتاق قرمز» را از سایر آثار نمایشی متمایز کرده، حضور خلاقانه «هوش مصنوعی» به عنوان یک بازیگر در کنار «سید محمد سادات» و «علی نوروزیان» است. این ترکیبِ نوآورانه، مرزهای میان واقعیت و تکنولوژی را در هم آمیخته و پرسش‌های بنیادینی را درباره جایگاه انسان در عصر دیجیتال مطرح می‌کند.

در این نمایش، مصطفی محمودی علاوه بر کارگردانی، مسئولیت دراماتورژی و طراحی صحنه را نیز بر عهده دارد. همچنین ریحانه سادات حسینی با صدای خود در تکمیل پازل روایی این نمایش نقش‌آفرینی کرده است.

لازم به ذکر است این نمایش تا پایان مرداد ماه، به جز ایام شهادت، میزبان مخاطبان خواهد بود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت «گیشات» مراجعه نمایند.