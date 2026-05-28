به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فراکسیون وفا به مقاومت در پارلمان لبنان وابسته به حزب الله اعلام کرد، مسئولان این کشور به جای بهره بردن از تلاش‌های ایران برای گنجاندن نام لبنان در توافق آتش‌بس دست به مانع تراشی می زنند.

این فراکسیون اضافه کرد، مردم ما به گزینه پایداری و مقابله با متجاوزان برای دستیابی به اهدافشان و جلوگیری از بازگشت به وضعیت قبل از 2 مارس متعهد هستند. عملیات‌های منحصر به فرد مقاومت به چالش و مشکل واقعی برای دشمن تبدیل شده است که تا زمانی که یک وجب از خاک ما را تحت اشغال داشته باشند در این مشکل باقی خواهند ماند.

وفا به مقاومت تصریح کرد، مردم ما تا زمانی که سرزمینشان آزاد نشود و آوارگان بازنگردند، از حق مشروع خود برای دفاع دست نخواهند کشید. مسئولان لبنانی بر ادامه رویکرد امتیازدهی خود به دشمن و به خطر انداختن حاکمیت و حقوق کشور به بهانه ادامه مذاکرات مستقیم با تل آویو اصرار دارند. ما بار دیگر بر مخالفت خود با این روند تاکید می کنیم.

این فراکسیون اعلام کرد، موضع شرافتمندانه ایران به مثابه فرصتی برای لبنان است تا خود را در میان قدرت‌های بزرگ قرار دهد و تضمین‌های بین‌المللی برای دستیابی به خواسته‌هایش مبنی بر توقف تجاوزات به دست آورد.