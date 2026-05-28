به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل در مراسم گرامیداشت شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب گفت: مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای نگران این هستند که بعضی ها قدر این تجمعات و حضور مردم را ندانند و دعواهای جناحی و انتخاباتی و خلاصه تسویه حساب‌های قدیم را به اجتماعات مردم بکشانند.

وی اضافه کرد: به این دلیل ایشان مخصوصا به نمایندگان فرمودند، که صیانت کنند از این وحدت و اختلافات پوچ سیاسی را به میان مردم نبرند و تفاوت های اجتماعی را برجسته نکنند.

حدادعادل گفت: هر کدام از اینها معنای مهمی پشت سر دارد، که انشالله همه توجه کنیم و این وحدت باشکوهی را که نزدیک به ۹۰ شب این ملت به نمایش گذاشته حفظ کنیم.