هشدار ورود سامانه بارشی جدید و توده هوای خنک به کشور از روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (پنجشنبه، ۷ خرداد)، در ساعات پیش از ظهر جمعه، بخش‌های مختلف کشور به ویژه نوار شمالی و سواحل دریای خزر با افزایش محسوس دما مواجه می‌شوند.

وی افزود: مطابق الگوهای نقشه‌های هواشناسی، از غروب جمعه باید منتظر نفوذ توده هوای خنک و مرطوب خزری به کشور باشیم که این شرایط علاوه بر کاهش ملموس دما، موجب وقوع رگبار باران، رعد و برق نسبتاً شدید و احتمال تگرگ خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: این سامانه جوی از غروب جمعه (۸ خرداد) تا حداقل طی روز شنبه (۹ خرداد)، سواحل شمالی، استان اردبیل و نیمه شمالی و شرقی استان آذربایجان شرقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: افرادی که قصد سفر به مناطق شمالی کشور را دارند، بهتر است بازگشت خود را به پیش از ظهر جمعه موکول کنند، چرا که از بعدازظهر جمعه، عبور از نواحی کوهستانی با مخاطراتی همچون وزش باد شدید، رانش کوه و پرتاب سنگ از ارتفاع همراه خواهد بود.

اصغری تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی شده در روز جمعه، شنبه و یکشنبه، از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق کوهستانی خودداری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین از بعدازظهر جمعه تا عصر یکشنبه (۱۰ خرداد)، دریای خزر به شکل قابل توجهی متلاطم خواهد شد و ارتفاع موج در مناطق دور از ساحل ممکن است به حدود ۵ متر برسد.