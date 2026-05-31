به گزارش خبرنگار مهر، پرویز امجدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی خرید تضمینی غلات و دانه‌های روغنی در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: خرید تضمینی، نقطه تلاقی تولید و امنیت غذایی و آخرین حلقه زنجیره ارزش در بخش کشاورزی است و از این رو لازم است همه بخش‌های اجرایی و پشتیبانی، با هماهنگی کامل، زمینه تحویل مناسب محصول و کاهش ضایعات را فراهم کنند.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب دیم‌زارها در سال جاری اظهار کرد: شرایط مزارع دیم در استان بسیار مناسب است و این وضعیت، بستر مطلوبی برای افزایش تولید در حوزه غلات و دانه‌های روغنی فراهم کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: امسال سطح زیرکشت کلزا و سایر دانه‌های روغنی در استان ۲ هزار و ۴۶۶ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود چهار هزار و ۹۰۰ تن محصول کلزا و ۱۶۱ تن کاملینا و گلرنگ از این اراضی برداشت شود.

امجدی با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی در تولید محصولات اساسی کشور گفت: بیش از ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیرکشت گندم آبی و دیم رفته است و پیش‌بینی می‌شود ۸۵۰ هزار تن گندم تولید شود؛ همچنین برآوردها نشان می‌دهد بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن از این محصول از مزارع استان خریداری خواهد شد.

وی افزود: در بخش جو نیز ۵۱ هزار هکتار از اراضی استان به کشت جو دیم و آبی اختصاص یافته و پیش‌بینی تولید این محصول ۱۰۵ هزار تن است.

امجدی ساماندهی مراکز خرید را از مهم‌ترین الزامات فصل برداشت دانست و گفت: باید فرآیند تحویل محصول به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تسهیل کار کشاورزان، از ازدحام، اتلاف وقت و بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: نظارت بر اُفت‌گیری و سن‌زدگی گندم در مراکز خرید نیز باید با حساسیت و دقت کامل انجام شود تا ضمن رعایت حقوق کشاورزان، کیفیت گندم تحویلی و استانداردهای تعیین‌شده در فرآیند خرید تضمینی به‌طور کامل حفظ شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از محصول تولیدی استان گفت: جلوگیری از قاچاق گندم و هدایت محصول به شبکه رسمی خرید تضمینی، یکی از محورهای مهم در حفظ ذخایر راهبردی و تأمین پایدار نیازهای اساسی کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل در پایداری تولید، حفاظت از مزارع و صیانت از محصول است، اظهار کرد: تاکنون مبارزه با آفت سن مادری در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از مزارع استان انجام شده و ۱۷۰ هزار هکتار نیز زیر پوشش مبارزه با علف‌های هرز قرار گرفته است.

امجدی ادامه داد: در راستای ارتقای بهره‌وری و انتقال دانش فنی به عرصه تولید، در سطح ۵۰ مزرعه الگویی نیز شاخص‌هایی همچون تغذیه بهینه، مقایسه ارقام و رعایت تراکم کشت اجرا شده است.

در این نشست بر انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی برای مدیریت مطلوب فصل برداشت، کاهش ریزش محصول، صیانت از دسترنج کشاورزان، ارتقای کیفیت خرید تضمینی و تقویت نقش آذربایجان‌غربی در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید شد.