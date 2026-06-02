محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی شیر با اشاره به ظرفیتهای تولیدی استان اظهار کرد: آذربایجانغربی با تولید سالانه افزون بر ۴۱۸ هزار تن شیر خام و کسب رتبه نهم کشوری، نقش راهبردی در تأمین نیازهای لبنی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا میکند.
وی افزود: این حجم از تولید که حاصل فعالیت مستمر ۳۳ هزار واحد گاوداری صنعتی، روستایی و عشایری است، روزانه بهطور میانگین بیش از یکهزار و ۱۴۵ تن شیر خام را به چرخهی صنایع تبدیلی استان تزریق میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با بیان اینکه هماکنون ۸۱ کارخانه لبنی و کارگاههای متعدد فرآوری در استان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: زنجیره ارزش شیر در استان بهخوبی تعریف شده است؛ به طوری که شیر تولیدی واحدهای صنعتی برای فرآوری به سه کارخانه بزرگ پاستوریزه در استان و استانهای همجوار ارسال شده و محصولات واحدهای سنتی و عشایری نیز پس از جمعآوری بهداشتی، به تولید فرآوردههای لبنی از جمله پنیر پیتزا اختصاص مییابد.
اصغری گفت: کیفیت محصولات تولیدی استان سبب شده تا بخشی از بازار مصرف لبنیات در کشور عراق به تولیدات آذربایجانغربی اختصاص یابد که این امر گواهی بر توانمندی استان در رقابت در بازارهای بینالمللی است.
وی خاطرنشان کرد: وجود این شبکه گسترده از واحدهای دامپروری و صنایع تبدیلی، علاوه بر تضمین امنیت غذایی، بستر مناسبی برای اشتغال پایدار و ارزآوری برای بخش کشاورزی استان فراهم کرده است که تلاش داریم با حمایت از صنایع بستهبندی و فرآوری، سهم صادراتی استان را در آینده بیش از پیش افزایش دهیم.
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