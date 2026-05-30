به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: بررسی الگوهای نقشه‌های هواشناسی منجر به صدور هشدار سطح نارنجی برای شمال‌غرب کشور شده است و بر این اساس، امروز (شنبه ۹ خرداد) وقوع رگبارهای شدید در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: ساکنان استان اردبیل، به‌ویژه مناطق خلخال، سرعین، مشگین‌شهر و نیر و همچنین ناحیه ارسباران در استان آذربایجان شرقی، باید نسبت به شرایط جوی پیش‌رو هوشیار باشند، چراکه احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا، آب‌گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق وجود دارد.

اصغری بیان کرد: علاوه بر مناطق مذکور، در شمال استان آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، گلستان و سایر نقاط آذربایجان شرقی نیز طی امروز بارندگی رخ خواهد داد و این شرایط جوی فردا (یکشنبه، ۱۰ خرداد) نیز با شدت کمتری تداوم خواهد داشت.

وقوع بادهای شدید در تهران و ۷ استان دیگر

وی با اشاره به وضعیت جوی استان‌های مرکزی ادامه داد: در استان‌های قم، اصفهان، مرکزی و تهران، به دنبال افزایش غیرمعمول دما در روزهای اخیر، وقوع بادهای شدید و فراتر از شرایط معمول اقلیمی پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: این شرایط در استان‌های فارس، لرستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز مورد انتظار است و ساکنان این مناطق باید تمهیدات لازم را در برابر وزش بادهای نسبتاً شدید در نظر داشته باشند.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور گفت: در شمال استان اردبیل، همزمان با تلاطم شدید آب‌های دریای خزر، افت قابل توجه دما رخ خواهد داد و هوای این منطقه به‌طور محسوسی خنک‌تر می‌شود.

اصغری یادآور شد: بهره‌برداران گلخانه‌ها و واحدهای پرورشی باید نسبت به مدیریت و کنترل دما و رطوبت محیط فعالیت خود توجه ویژه داشته باشند تا از بروز خسارات احتمالی ناشی از تغییرات جوی جلوگیری شود.

کاهش ۵ درجه‌ای دما در تهران

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: نفوذ این توده هوای خنک مناطق پایین‌تر از جمله تهران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و بر این اساس انتظار می‌رود دمای هوای پایتخت امروز نسبت به روز گذشته حدود ۴ تا ۵ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد.