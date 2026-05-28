بازار مرغ با وجود آسیب به سردخانه ذخایر در همدان مدیریت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی شامگاه پنج شنبه در جمع مردم کوی خضر همدان، ضمن تشریح اقدامات انجامشده برای مدیریت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: با وجود تمامی چالشها و شرایط دشوار اخیر، روند تأمین و توزیع مایحتاج عمومی متوقف نشده است و در حال حاضر گوشت مرغ منجمد با قیمت حدود ۲۶۰ هزار تومان در استان عرضه میشود؛ در حالی که نرخ این محصول در بازار آزاد به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه تدابیر مشابهی برای تنظیم بازار سایر اقلام اساسی نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: حفظ روند خدمترسانی و جلوگیری از ایجاد کمبود در شرایط بحرانی، از اولویتها و دستاوردهای مهم مجموعه مدیریتی استان در این دوره بوده است.
استاندار همدان در ادامه با اشاره به موانع ایجادشده در مسیر تأمین امنیت غذایی استان خاطرنشان کرد: متأسفانه در پی اقدامات خصمانه دشمن و هدف قرار گرفتن یکی از کارخانهها، یکی از سردخانههای کلیدی و پشتیبان استان نیز مورد اصابت قرار گرفت و آسیب دید؛ این سردخانه در اواخر اسفندماه، حدود یکهزار و ۲۰۰ تن گوشت مرغ منجمد ذخیرهسازی کرده بود و نقش بسیار مهمی در پشتیبانی از شبکه توزیع ایفا میکرد.
ملانوریشمسی تصریح کرد: همزمان با این اتفاق، ظرفیت جوجهریزی استان نیز با افت ۷۰ درصدی مواجه شد؛ اما با پیگیریهای مستمر و تلاش بیوقفه مسئولان، این بحران پشت سر گذاشته شد و در حال حاضر روند تولید و جوجهریزی به وضعیت کاملاً عادی بازگشته است.
مقام عالی دولت در استان همدان در پایان تأکید کرد: با وجود از دست رفتن بخش قابلتوجهی از ظرفیت ذخیرهسازی استان در پی هدف قرار گرفتن این سردخانه، اجازه ندادیم خللی در روند تأمین مایحتاج عمومی ایجاد شود و تلاشها برای رفاه حال شهروندان با قوت ادامه دارد.
نظر شما