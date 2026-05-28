به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای، ادعاهای مطرح‌شده از سوی رژیم صهیونیستی درباره حمله به سد القرعون در شرق لبنان را تکذیب و تأکید کرد که این اتهامات دروغین با هدف سرپوش گذاشتن بر تجاوزات مستمر این رژیم علیه لبنان مطرح می‌شود.

در این بیانیه آمده است که سد القرعون از مهم‌ترین تأسیسات راهبردی و زیرساخت‌های حیاتی آبی لبنان به شمار می‌رود و نقش مستقیم در تأمین آب، آبیاری اراضی کشاورزی و تولید برق برای ده‌ها منطقه این کشور دارد. حزب‌الله همچنین ادعای نگرانی رژیم صهیونیستی نسبت به زیرساخت‌ها و اقتصاد لبنان را فریبکارانه توصیف کرد.

حزب‌الله با اشاره به کارنامه تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن پل‌ها، جاده‌ها، ایستگاه‌های آب و برق، بنادر، منازل و دیگر تأسیسات غیرنظامی لبنان، تصریح کرد که این رژیم تهدیدی دائمی برای امنیت، ثبات و زیرساخت‌های لبنان است و نمی‌تواند خود را مدافع منافع مردم این کشور معرفی کند.

این جنبش هشدار داد که فضاسازی اخیر صهیونیست‌ها ممکن است مقدمه‌ای برای حمله‌ای تازه به سد القرعون یا دیگر مراکز حیاتی لبنان باشد و از دولت لبنان و نهادهای بین‌المللی خواست برای جلوگیری از ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر، اقدامات فوری حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای در دستور کار قرار دهند.