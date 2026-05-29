هشدار تخلیه ارتش رژیم صهیونیستی برای عین قانا لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشداری فوری، از ساکنان روستای «عین‌ قانا» در لبنان خواست این منطقه را تخلیه کنند.

بر اساس این هشدار، از ساکنان خواسته شده است از روستای عین ‌قانا فاصله بگیرند و دست ‌کم تا شعاع هزار متری از آن دور شوند.

آژیر خطر در الجلیل در پی شلیک موشک و نفوذ پهپاد از لبنان



از سوی دیگر منابع صهیونیستی اعلام کرد آژیرهای هشدار در منطقه «مسگاف عام» در الجلیل علیا به‌ دلیل احتمال شلیک موشک از لبنان به صدا درآمده است.

همچنین آژیرهای خطر در شهرک «مرگلیوت» واقع در الجلیل، در پی هشدار درباره نفوذ یک پهپاد از لبنان فعال شده است.