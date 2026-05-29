حملات رژیم صهیونیستی به نبطیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از حملات جدید رژیم صهیونیستی به شهر نبطیه و شهرک های کفررمان و شوکین در جنوب لبنان خبر دادند.

منابع لبنانی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک های کفرجوز، مفدون، حبوش و منطقه ای میان عین قانا و جباع در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از ۲ مارس در پی حملات اسرائیل ۳ هزار و ۳۲۴ نفر شهید شدند.

این وزارتخانه افزود که در این بازه زمانی ۱۰ هزار و ۲۷ نفر نیز زخمی شدند.

روز گذشته این وزارتخانه اعلام کرده بود که تعداد شهدای بخش بهداشت (تیم اورژانس و کادرهای پزشکی و پرستاری) از ۲ مارس به ۱۲۶ نفر و تعداد مجروحان به ۳۱۰ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت لبنان تعداد بیمارستان‌های آسیب دیده در پی حملات اسرائیل از ۲ مارس را ۱۶ بیمارستان اعلام کرد و خبر داد که در پی تجاوزات و تهدیدات، ۳ بیمارستان وادار به تعطیلی شدند.