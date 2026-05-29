۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

حملات رژیم صهیونیستی به نبطیه لبنان

رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس حملات جدیدی به جنوب لبنان انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از حملات جدید رژیم صهیونیستی به شهر نبطیه و شهرک های کفررمان و شوکین در جنوب لبنان خبر دادند.

منابع لبنانی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک های کفرجوز، مفدون، حبوش و منطقه ای میان عین قانا و جباع در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از ۲ مارس در پی حملات اسرائیل ۳ هزار و ۳۲۴ نفر شهید شدند.

این وزارتخانه افزود که در این بازه زمانی ۱۰ هزار و ۲۷ نفر نیز زخمی شدند.

روز گذشته این وزارتخانه اعلام کرده بود که تعداد شهدای بخش بهداشت (تیم اورژانس و کادرهای پزشکی و پرستاری) از ۲ مارس به ۱۲۶ نفر و تعداد مجروحان به ۳۱۰ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت لبنان تعداد بیمارستان‌های آسیب دیده در پی حملات اسرائیل از ۲ مارس را ۱۶ بیمارستان اعلام کرد و خبر داد که در پی تجاوزات و تهدیدات، ۳ بیمارستان وادار به تعطیلی شدند.

