۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

روستای شانه تراش یکی از گزینه‌های جدی برای ثبت جهانی است

تنکابن - رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: روستای شانه تراش به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای ثبت جهانی در سال جاری انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهاروند عصر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی ثبت جهانی روستای شانه‌تراش، با تشریح روند تهیه و ارسال پرونده این روستا، بر ضرورت تمرکز بر تکمیل مستندات، تولید محتوای حرفه‌ای و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری در فرصت باقی‌مانده تأکید کرد.

بهاروند با اشاره به تجربه موفق ثبت جهانی یکی از روستاهای مازندران در سال گذشته اظهار داشت: پس از آن موفقیت، با پیگیری‌های مستمر اداره‌کل میراث فرهنگی استان، روستای شانه‌تراش به‌دلیل برخورداری از شاخص‌ها و معیارهای مورد نظر سازمان جهانی گردشگری، به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای ثبت جهانی در سال جاری انتخاب شد.

وی با بیان اینکه زمان‌بندی تدوین و ارسال پرونده بسیار محدود است، افزود: بر اساس تقویم اعلامی، تا نوزدهم خردادماه فرصت داریم تا پرونده این روستا را تکمیل و ارسال کنیم و این بازه زمانی حدود یک‌ونیم ماهه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدام جهادی برای رفع نواقص موجود است.

بهاروند ادامه داد: پس از ارسال پرونده نیز فرآیند ارزیابی و داوری بین پنج تا شش ماه به طول خواهد انجامید و در این مرحله، مستندات ارائه‌شده و تصویر کلی از وضعیت روستا، مبنای قضاوت کارشناسان بین‌المللی قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر محدودیت زمانی برای اجرای پروژه‌های سنگین عمرانی تصریح کرد: در این مقطع، امکان اجرای اقدامات گسترده زیرساختی در روستا وجود ندارد، از این‌رو لازم است تمرکز اصلی بر مؤلفه‌های نرم‌افزاری، به‌ویژه در حوزه تولید محتوا، معرفی ظرفیت‌ها و ارتقای تصویر رسانه‌ای روستا قرار گیرد.

رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری کشور، تولید محتوای چندزبانه را یکی از الزامات مهم در ارزیابی‌های بین‌المللی دانست و گفت: یکی از نخستین اقدامات داوران، جست‌وجوی نام روستا در فضای مجازی و بررسی میزان و کیفیت محتوای منتشرشده، به‌ویژه به زبان‌های بین‌المللی است و در این بخش با ضعف‌هایی مواجه هستیم که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.

اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی

وی همچنین به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کرد و افزود: وضعیت اینترنت و پهنای باند روستا از جمله شاخص‌هایی است که در قالب مستندات به سازمان جهانی گردشگری ارائه می‌شود و لازم است دستگاه‌های مرتبط در این حوزه، همکاری لازم را برای ارتقای این شاخص فراهم کنند.

بهاروند با اشاره به نقش هماهنگ‌کننده میز ملی گردشگری روستایی اظهار داشت: در این سطح، نمایندگان دستگاه‌هایی همچون بنیاد مسکن، وزارت کشور و سازمان دهیاری‌ها حضور دارند و موضوعات و نیازهای روستا از این طریق نیز پیگیری و حمایت‌های لازم اخذ می‌شود.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی در سطح شهرستان گفت: با توجه به چابکی و سرعت عمل بیشتر در این سطح، می‌توان بخش قابل توجهی از نواقص را در مدت زمان کوتاه باقی‌مانده برطرف کرد، مشروط بر آنکه هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.

رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در پایان با تبیین نگاه کلان این طرح خاطرنشان کرد: هدف نهایی صرفاً ثبت جهانی نیست، بلکه ارتقای سطح توسعه روستا، بهبود کیفیت زندگی ساکنان و معرفی شایسته آن به‌عنوان الگویی از روستاهای ایران در سطح بین‌المللی مدنظر است و حتی در صورت عدم تحقق ثبت در این مرحله، مسیر توسعه و حمایت از این روستا با قوت ادامه خواهد یافت.

