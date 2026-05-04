به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهاروند عصر دوشنبه در نشست هماندیشی ثبت جهانی روستای شانهتراش، با تشریح روند تهیه و ارسال پرونده این روستا، بر ضرورت تمرکز بر تکمیل مستندات، تولید محتوای حرفهای و تقویت زیرساختهای نرمافزاری در فرصت باقیمانده تأکید کرد.
بهاروند با اشاره به تجربه موفق ثبت جهانی یکی از روستاهای مازندران در سال گذشته اظهار داشت: پس از آن موفقیت، با پیگیریهای مستمر ادارهکل میراث فرهنگی استان، روستای شانهتراش بهدلیل برخورداری از شاخصها و معیارهای مورد نظر سازمان جهانی گردشگری، بهعنوان یکی از گزینههای جدی برای ثبت جهانی در سال جاری انتخاب شد.
وی با بیان اینکه زمانبندی تدوین و ارسال پرونده بسیار محدود است، افزود: بر اساس تقویم اعلامی، تا نوزدهم خردادماه فرصت داریم تا پرونده این روستا را تکمیل و ارسال کنیم و این بازه زمانی حدود یکونیم ماهه، نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدام جهادی برای رفع نواقص موجود است.
بهاروند ادامه داد: پس از ارسال پرونده نیز فرآیند ارزیابی و داوری بین پنج تا شش ماه به طول خواهد انجامید و در این مرحله، مستندات ارائهشده و تصویر کلی از وضعیت روستا، مبنای قضاوت کارشناسان بینالمللی قرار میگیرد.
وی با تأکید بر محدودیت زمانی برای اجرای پروژههای سنگین عمرانی تصریح کرد: در این مقطع، امکان اجرای اقدامات گسترده زیرساختی در روستا وجود ندارد، از اینرو لازم است تمرکز اصلی بر مؤلفههای نرمافزاری، بهویژه در حوزه تولید محتوا، معرفی ظرفیتها و ارتقای تصویر رسانهای روستا قرار گیرد.
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات گردشگری کشور، تولید محتوای چندزبانه را یکی از الزامات مهم در ارزیابیهای بینالمللی دانست و گفت: یکی از نخستین اقدامات داوران، جستوجوی نام روستا در فضای مجازی و بررسی میزان و کیفیت محتوای منتشرشده، بهویژه به زبانهای بینالمللی است و در این بخش با ضعفهایی مواجه هستیم که باید در کوتاهترین زمان ممکن جبران شود.
اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی
وی همچنین به اهمیت زیرساختهای ارتباطی اشاره کرد و افزود: وضعیت اینترنت و پهنای باند روستا از جمله شاخصهایی است که در قالب مستندات به سازمان جهانی گردشگری ارائه میشود و لازم است دستگاههای مرتبط در این حوزه، همکاری لازم را برای ارتقای این شاخص فراهم کنند.
بهاروند با اشاره به نقش هماهنگکننده میز ملی گردشگری روستایی اظهار داشت: در این سطح، نمایندگان دستگاههایی همچون بنیاد مسکن، وزارت کشور و سازمان دهیاریها حضور دارند و موضوعات و نیازهای روستا از این طریق نیز پیگیری و حمایتهای لازم اخذ میشود.
وی با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی در سطح شهرستان گفت: با توجه به چابکی و سرعت عمل بیشتر در این سطح، میتوان بخش قابل توجهی از نواقص را در مدت زمان کوتاه باقیمانده برطرف کرد، مشروط بر آنکه هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها بهصورت مستمر ادامه داشته باشد.
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در پایان با تبیین نگاه کلان این طرح خاطرنشان کرد: هدف نهایی صرفاً ثبت جهانی نیست، بلکه ارتقای سطح توسعه روستا، بهبود کیفیت زندگی ساکنان و معرفی شایسته آن بهعنوان الگویی از روستاهای ایران در سطح بینالمللی مدنظر است و حتی در صورت عدم تحقق ثبت در این مرحله، مسیر توسعه و حمایت از این روستا با قوت ادامه خواهد یافت.
نظر شما