به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در مراسم یادبود شهادت خانواده مقام معظم رهبری در مسجد امیرالمومنین(ع) بوشهر گفت: رهبران دینی در طول تاریخ اسلام، همواره خود و خانواده‌شان را برای تحقق اسلام ناب محمدی و نجات مردم فدا کرده‌اند، برخلاف نظام‌های طاغوتی که مردم را هزینه منافع خود می‌کنند.

وی اظهار کرد: رهبران الهی در مسیر تحقق آرمان‌های اسلامی با جان، مال، زبان و حتی خانواده خود مجاهدت می‌کنند و این ویژگی را می‌توان در سیره امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مشاهده کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در مکتب اهل‌بیت(ع)، رهبران دینی برای تعالی ایمان، اخلاق، استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی از همه هستی خود می‌گذرند تا مردم به سعادت دنیا و آخرت برسند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با مقایسه نظام‌های الهی و حکومت‌های استکباری تصریح کرد: برخلاف رهبران دینی که خود را فدای مردم می‌کنند، نظام‌هایی مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی و حکومت پهلوی مردم را قربانی منافع و قدرت‌طلبی خود کردند.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به مبارزات مردم جنوب کشور علیه استعمار انگلیس گفت: در جریان قیام رئیسعلی دلواری و علمای مبارز جنوب، علاوه بر مقابله با استعمار، برخی حاکمان وابسته داخلی نیز در برابر مجاهدان ایستادگی می‌کردند و حتی علیه آنان اقدام نظامی انجام دادند.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: رهبران دینی پیش از آنکه دیگران را به مقاومت دعوت کنند، خود در صف مقدم حضور دارند و هزینه می‌دهند. رهبر شهید انقلاب نیز در دوران دفاع مقدس در خط مقدم جبهه حضور داشتند و فرزندان ایشان نیز در جبهه حضور فعال داشتند.

وی با بیان ویژگی‌های ساده‌زیستی رهبر شهید انقلاب گفت: ایشان در طول دوران مسئولیت خود حتی یک ریال از بودجه عمومی نظام را وارد زندگی شخصی نکردند و زندگی ایشان از محل نذورات مردمی اداره می‌شد.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: بخش عمده همین نذورات نیز صرف امور محرومان، ساخت خانه برای نیازمندان و کمک به مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان می‌شد و معظم‌له همواره تأکید داشتند نامی از ایشان برده نشود.

وی اظهار کرد: رهبران الهی خود را هزینه ملت می‌کنند، نه اینکه ملت را هزینه خود کنند و به همین دلیل نام و راه آنان در دل مردم جاودانه می‌ماند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تجلیل از جایگاه علمی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب گفت: ایشان در علم، مدیریت، شجاعت، استکبارستیزی، مردم‌داری و ساده‌زیستی شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اسلام و ایران هستند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر خدمت به مردم تأکید داشتند و شخصاً نامه‌ها و مطالبات مردمی را پیگیری می‌کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به روحیه مقاومت ملت ایران اظهار کرد: مردم ایران در دوران جنگ تحمیلی و امروز نیز با الهام از شجاعت رهبر خود در میدان ایستاده‌اند و این روحیه مقاومت، دشمنان اسلام و انقلااب را ناکام خواهد کرد.