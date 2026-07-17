امام جمعه بوشهر: رهبر شهید عمر خود را در راه اسلام و انقلاب صرف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری جمعه شب در مراسم یادبود رهبر شهید در مسجد شیخ سعدون با اشاره به مجاهدتهای رهبر شهید انقلاب در دوران دفاع مقدس و پس از آن، گفت: ایشان تمام عمر خود را در راه اسلام، انقلاب و خدمت به مردم صرف کردهاند و همین اخلاص و فداکاری، محبوبیت کمنظیر ایشان را در میان ملت ایران رقم زده است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب از سالهای پیش از انقلاب اسلامی بارها تبعید شدند و پس از پیروزی انقلاب نیز همواره در عرصههای مختلف مسئولیتهای مهمی بر عهده داشتند، اظهار کرد: ایشان در دوران دفاع مقدس با حضور مستمر در جبههها، نقش مؤثری در هدایت و تقویت رزمندگان ایفا کردند و همواره در کنار نیروهای مردمی و رزمندگان بودند.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب در مسئولیتهای مختلف از جمله ریاست جمهوری، با مدیریت و پیوند میان دولت و جبهه، نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام و کسب پیروزیهای دوران دفاع مقدس داشتند و در همه عرصههای سیاسی، فرهنگی و نظامی با روحیه جهادی خدمت کردند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به سادهزیستی رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: ایشان هیچگاه زندگی شخصی خود را به امکانات بیتالمال گره نزدند و همواره با سادهزیستی و پرهیز از استفاده شخصی از اموال عمومی، الگویی از مدیریت اسلامی و مردمی ارائه کردهاند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین به علاقه ویژه رهبر شهید انقلاب به مردم استان بوشهر اشاره کرد و گفت: معظمله همواره از مردم بوشهر به عنوان مردمی نجیب، بافرهنگ، انقلابی و دارای روحیه مقاومت یاد میکردند و تأکید داشتند که این استان در طول تاریخ، خط مقدم مقابله با تجاوز بیگانگان بوده و فرهنگ مقاومت در میان مردم آن نهادینه شده است.
وی با بیان اینکه علما و بزرگان دینی همواره جایگاه ویژهای برای مردم بوشهر قائل بودهاند، افزود: رهبر شهید انقلاب شناخت دقیقی از تاریخ، علما و ظرفیتهای فرهنگی این استان داشتند و بارها بر ویژگیهای ممتاز مردم بوشهر تأکید کردهاند.
لزوم حفظ وحدت و انسجام
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت حفظ وحدت و تبعیت از ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و حضور همه اقشار جامعه در کنار یکدیگر هستیم و همه باید برای خدمت به مردم و تقویت نظام اسلامی تلاش کنیم.
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