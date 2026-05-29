به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت، در خطبه های نمازجمعه این هفته زابل با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: دشمنان به دنبال ایجاد دوقطبی‌های مختلف در جامعه از جمله اختلافات سیاسی، مذهبی و قومی هستند تا انسجام ملت ایران را تضعیف کنند.

امام جمعه زابل افزود: نباید اختلاف‌نظرها، حتی اگر موجه باشد، به نزاع و تفرقه در جامعه تبدیل شود، چرا که دشمن واقعی ملت ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، نه افرادی که دارای دیدگاه‌های متفاوت سیاسی یا مذهبی‌اند.

وی تصریح کرد: جامعه نیازمند تحمل، احترام متقابل و گفت‌وگوی منطقی است و همه باید از تخریب، حذف و طرد یکدیگر پرهیز کنند تا وحدت ملی حفظ شود.

حجت‌الاسلام پوراندخت در بخش دیگری از سخنان خود به پیام‌های رد و بدل شده میان ایران و آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: تفاهمات اخیر نه یک پیروزی کامل و نه یک شکست برای ایران است، بلکه می‌توان آن را یک «برد نسبی» دانست.

جمهوری اسلامی مسیر عزت مندانه را در مذاکرات حفظ کرده است

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران توانسته در روند مذاکرات، مسیر عزتمندانه خود را حفظ کند و با تعیین پیش‌شرط‌ها، طرف مقابل را در موضع انفعال قرار دهد. همچنین فاصله گرفتن برخی شرکای آمریکا از این کشور و تحولات مربوط به تنگه هرمز، نشانه کاهش هیمنه آمریکا در منطقه است.

امام جمعه زابل در ادامه بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح مصرف، هم یک توصیه قرآنی و هم یک ضرورت ملی برای کشور است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود منابع گسترده در ایران، مصرف بی‌رویه در حوزه‌هایی مانند آب، برق، گاز و سوخت، آسیب‌های جدی برای کشور ایجاد کرده است، در حالی که برخی کشورهای فاقد منابع طبیعی، با مدیریت صحیح توانسته‌اند به توسعه اقتصادی دست پیدا کنند.

حجت‌الاسلام پوراندخت تأکید کرد: اصلاح فرهنگ مصرف نیازمند همکاری دولت، نهادهای فرهنگی و مردم است و همه باید با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری در نحوه مصرف منابع بازنگری کنند، چرا که مصرف بی‌رویه، تهدیدی جدی برای آینده کشور محسوب می‌شود.