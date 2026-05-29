۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

امام جمعه زابل: مصرف بی‌رویه، تهدیدی جدی برای منابع کشور است

زابل - امام جمعه زابل اصلاح الگوی مصرف را ضرورتی ملی و راهبردی برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت، در خطبه های نمازجمعه این هفته زابل با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: دشمنان به دنبال ایجاد دوقطبی‌های مختلف در جامعه از جمله اختلافات سیاسی، مذهبی و قومی هستند تا انسجام ملت ایران را تضعیف کنند.

امام جمعه زابل افزود: نباید اختلاف‌نظرها، حتی اگر موجه باشد، به نزاع و تفرقه در جامعه تبدیل شود، چرا که دشمن واقعی ملت ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، نه افرادی که دارای دیدگاه‌های متفاوت سیاسی یا مذهبی‌اند.

وی تصریح کرد: جامعه نیازمند تحمل، احترام متقابل و گفت‌وگوی منطقی است و همه باید از تخریب، حذف و طرد یکدیگر پرهیز کنند تا وحدت ملی حفظ شود.

حجت‌الاسلام پوراندخت در بخش دیگری از سخنان خود به پیام‌های رد و بدل شده میان ایران و آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: تفاهمات اخیر نه یک پیروزی کامل و نه یک شکست برای ایران است، بلکه می‌توان آن را یک «برد نسبی» دانست.

جمهوری اسلامی مسیر عزت مندانه را در مذاکرات حفظ کرده است

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران توانسته در روند مذاکرات، مسیر عزتمندانه خود را حفظ کند و با تعیین پیش‌شرط‌ها، طرف مقابل را در موضع انفعال قرار دهد. همچنین فاصله گرفتن برخی شرکای آمریکا از این کشور و تحولات مربوط به تنگه هرمز، نشانه کاهش هیمنه آمریکا در منطقه است.

امام جمعه زابل در ادامه بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح مصرف، هم یک توصیه قرآنی و هم یک ضرورت ملی برای کشور است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود منابع گسترده در ایران، مصرف بی‌رویه در حوزه‌هایی مانند آب، برق، گاز و سوخت، آسیب‌های جدی برای کشور ایجاد کرده است، در حالی که برخی کشورهای فاقد منابع طبیعی، با مدیریت صحیح توانسته‌اند به توسعه اقتصادی دست پیدا کنند.

حجت‌الاسلام پوراندخت تأکید کرد: اصلاح فرهنگ مصرف نیازمند همکاری دولت، نهادهای فرهنگی و مردم است و همه باید با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری در نحوه مصرف منابع بازنگری کنند، چرا که مصرف بی‌رویه، تهدیدی جدی برای آینده کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 6843908

