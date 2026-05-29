امام جمعه چابهار: عزت ایران اسلامی حاصل ولایتمداری ملت است

بهگزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، در خطبههای نماز جمعه این هفته چابهار با دعوت مردم به تقوای الهی و دوری از گناه اظهار داشت: شکر نعمت ولایت، حرکت در مسیر علوی و مهدوی و تبعیت از ولایت است و امروز عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به برکت ولایتمداری ملت ایران شکل گرفته است.
امام جمعه چابهار با اشاره به اهمیت واقعه غدیر افزود: نعمتی بالاتر از ولایت وجود ندارد و شکر نعمت غدیر آن است که انسان در مسیر ولایت حرکت کند و از آن عقب نماند. خداوند متعال در روز غدیر دین اسلام را کامل و نعمت خود را بر مردم تمام کرد و همین تمسک ملت ایران به ولایت، عامل هراس دشمنان از جمهوری اسلامی است.
حجت الاسلام موسوی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام هادی(ع) بیان کرد: بزرگترین دشمن انسان، نفس اوست و مبارزه با هوای نفس، بزرگترین جهاد به شمار میرود. وی زیارت جامعه کبیره را از مهمترین میراثهای امام هادی(ع) دانست و تأکید کرد: این زیارت، منشوری کامل برای امامشناسی و شناخت مسیر هدایت است.
مسئولان و نمایندگان باید مطالبات مردم را در اولویت قرار دهند
وی همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مسئولان و نمایندگان باید مطالبات مردم را در اولویت قرار دهند و با اطلاعرسانی شفاف، مردم را در جریان مسائل کشور قرار دهند تا زمینه سوءبرداشت و بدبینی در جامعه از بین برود.
امام جمعه چابهار با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال ضربه زدن به باورهای دینی و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی هستند، در حالی که قرآن کریم مسلمانان را به برادری و اتحاد دعوت کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با دفاع از جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: سپاه نقش مهمی در تأمین امنیت کشور و نابودی گروه تروریستی داعش داشته و تلاش دشمنان برای تضعیف نیروهای مسلح، در راستای ضربه زدن به اقتدار جمهوری اسلامی است.
حجتالاسلام موسوی در پایان، جایگاه رهبری را عامل انسجام امت اسلامی دانست و گفت: رهبری همچون محور وحدت، ملتهای مسلمان را زیر پرچم اسلام گرد هم آورده و تضعیف این جایگاه، زمینهساز تفرقه در جامعه اسلامی خواهد بود.
نظر شما