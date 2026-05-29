۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

امام جمعه چابهار: عزت ایران اسلامی حاصل ولایتمداری ملت است

چابهار - امام جمعه چابهار با تأکید بر جایگاه ولایت و غدیر در عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، ولایتمداری ملت را عامل اصلی اقتدار کشور دانست.

به‌گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار با دعوت مردم به تقوای الهی و دوری از گناه اظهار داشت: شکر نعمت ولایت، حرکت در مسیر علوی و مهدوی و تبعیت از ولایت است و امروز عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به برکت ولایتمداری ملت ایران شکل گرفته است.

امام جمعه چابهار با اشاره به اهمیت واقعه غدیر افزود: نعمتی بالاتر از ولایت وجود ندارد و شکر نعمت غدیر آن است که انسان در مسیر ولایت حرکت کند و از آن عقب نماند. خداوند متعال در روز غدیر دین اسلام را کامل و نعمت خود را بر مردم تمام کرد و همین تمسک ملت ایران به ولایت، عامل هراس دشمنان از جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام موسوی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام هادی(ع) بیان کرد: بزرگ‌ترین دشمن انسان، نفس اوست و مبارزه با هوای نفس، بزرگ‌ترین جهاد به شمار می‌رود. وی زیارت جامعه کبیره را از مهم‌ترین میراث‌های امام هادی(ع) دانست و تأکید کرد: این زیارت، منشوری کامل برای امام‌شناسی و شناخت مسیر هدایت است.

مسئولان و نمایندگان باید مطالبات مردم را در اولویت قرار دهند

وی همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مسئولان و نمایندگان باید مطالبات مردم را در اولویت قرار دهند و با اطلاع‌رسانی شفاف، مردم را در جریان مسائل کشور قرار دهند تا زمینه سوءبرداشت و بدبینی در جامعه از بین برود.

امام جمعه چابهار با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال ضربه زدن به باورهای دینی و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی هستند، در حالی که قرآن کریم مسلمانان را به برادری و اتحاد دعوت کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با دفاع از جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: سپاه نقش مهمی در تأمین امنیت کشور و نابودی گروه تروریستی داعش داشته و تلاش دشمنان برای تضعیف نیروهای مسلح، در راستای ضربه زدن به اقتدار جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان، جایگاه رهبری را عامل انسجام امت اسلامی دانست و گفت: رهبری همچون محور وحدت، ملت‌های مسلمان را زیر پرچم اسلام گرد هم آورده و تضعیف این جایگاه، زمینه‌ساز تفرقه در جامعه اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6843919

