۴۰ دستگاه استارلینک در شمال تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن پورقربان، از کشف و ضبط تعدادی دستگاه اینترنت ماهواره ای استارلینک خبر داد.

پورقربان با بیان افزایش چشمگیر تعداد دستگاه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک غیرمجاز کشف شده اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تاکنون، تعداد دستگاه‌های استارلینک کشف و ضبط شده در حوزه استحفاظی لواسانات و رودبارقصران به ۴۰ دستگاه رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در اردیبهشت ۱۰ دستگاه استارلینک دیگر کشف شده گفت: با تشدید رصدهای فنی و اطلاعاتی توسط پاسداران گمنام امام‌زمان(عج) در ناحیه مقاومت بسیج الغدیر و بهره‌گیری از روش‌های نوین و ردیابی سیگنال، طی هفته‌های اخیر ۳۰ دستگاه دیگر نیز کشف و توقیف شده است.

فرمانده ناحیه بسیج الغدیر با ارائه جزئیات فنی این عملیات‌ها گفت: برخلاف تصور برخی کاربران، استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز مانند استارلینک در مناطق کوهستانی، ویلاهای دورافتاده یا زیرزمین ساختمان‌ها، به‌هیچ‌وجه از دید سامانه‌های رصد الکترونیک ما پنهان نمی‌ماند و تجهیزات به‌ کار گرفته‌شده قادر به شناسایی الگوی ترافیک، موقعیت جغرافیایی با دقت بالا و حتی تخمین زمان‌های فعال بودن این دستگاه‌ها است.

پورقربان تأکید کرد: عمده این ۴۰ دستگاه در ویلاهای اعیانی، مجتمع‌های تفریحی و واحدهای اقامتی بوم‌گردی در مناطق ییلاقی لواسان، اوشان، فشم و میگون کشف شده است.

وی با اعلام اینکه پرونده قضایی برای تمامی ۴۰ متخلف تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند هشدار داد: رصد اطلاعاتی از این مرحله فراتر رفته و هم‌اکنون ۲ شبکه اصلی تأمین‌کننده و ۳ دلال خریدوفروش دستگاه‌های استارلینک در این منطقه، تحت تعقیب تخصصی هستند.