۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۷

کشف ۳ دستگاه استارلینک در دماوند و رد رشوه ۱۳ هزار دلاری توسط پلیس

سرهنگ مرتضی ملکی،در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف سه دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در یک ویلای مسکونی و رد قاطعانه رشوه ۱۳ هزار دلاری توسط مأموران پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند در راستای انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به کشف سه دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در یک ویلای مسکونی شدند.

وی افزود: متهم به منظور چشم‌پوشی مأموران از تخلف صورت‌گرفته و فرار از روند قانونی، مبلغ ۱۳ هزار دلار به عنوان رشوه به مأموران حاضر در محل پیشنهاد داد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند تصریح کرد: این پیشنهاد با عزت‌نفس و سلامت عمل مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قاطعانه رد شد و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی گردید.

سرهنگ ملکی در پایان از شهروندان خواست هرگونه انتقاد، پیشنهاد، تقدیر، شکایت و یا درخواست از پلیس را از طریق سامانه مردمی ۱۹۷ با پلیس در میان بگذارند.

    IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      هم خودشو بدبخت کرده هم مردمو بعضیا بچگی جای شیر انسان شیر گاو می خورن

