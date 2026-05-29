تداوم بازگشت زائران کربلا از مرز مهران

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به پایان مراسم معنوی عرفه در کربلای معلی اظهار کرد: هماکنون سالن ورودی پایانه مرزی مهران شاهد ورود زائرانی است که برای حضور در این آیین معنوی به کربلای معلی سفر کرده بودند و اکنون در حال بازگشت به کشور هستند.
وی با بیان اینکه زائران، این مسیر را مسیر عشق و دلدادگی توصیف کردهاند، افزود: برای جابهجایی مسافران، ناوگان حملونقل عمومی در پایانه مرزی مهران بهطور کامل آماده است و از نظر تأمین اتوبوس هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
فرماندار مهران ادامه داد: امکان تهیه بلیت بهصورت اینترنتی برای زائران فراهم شده و اتوبوسها نیز بهصورت مستمر در پایانه مرزی مستقر هستند. همچنین بیش از پنج دستگاه اتوبوس دیگر نیز در مسیر اعزام به پایانه قرار دارند تا روند انتقال زائران با سرعت بیشتری انجام شود.
نعمتی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در حوزه ناوگان حملونقل عمومی وجود ندارد، تصریح کرد: نظارت مستمر بر قیمتها نیز از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در ایام عرفه، نظم و انضباط مطلوبی در حوزه حملونقل مسافران و همچنین در زمینه ارائه خدمات و کالاها حاکم بود و تمامی بخشها همکاری مناسبی در این زمینه داشتند.
