ایران حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف در جنوب، شرق و منطقه ضاحیه در پایتخت لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم لبنان، آواره شدن صدها هزار نفر و تخریب زیرساخت‌ها و منازل مردم شده است به شدت محکوم کرد.

بقائی با اشاره به تشدید حملات رژیم اشغالگر و گسترش دامنه تعرضات نظامی به شهرهای تاریخی صور، نبطیه و صیدا، سکوت و بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد را موجب جری‌شدن بیشتر رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزگری و ارتکاب جنایات دانست و خاطرنشان کرد که هیات حاکمه آمریکا به‌عنوان همدست و شریک همه جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، فلسطین اشغالی و کل منطقه محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین شهادت حسام زیدان خبرنگار ارشد شبکه العالم را به خانواده وی، مجموعه رسانه‌ای العالم و جامعه رسانه‌ای لبنان و جهان تسلیت گفت و با اشاره به کشتار بیش از ۳۰۰ خبرنگار توسط رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان طی ۳ سال گذشته، مسئولیت جامعه جهانی را برای مواخذه و مجازات جنایتکاران اشغالگر به خاطر ارتکاب جنایت‌های شنیع بین‌المللی خاطرنشان کرد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان صبر و استقامت اسطوره‌ای مردم لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی را ستود و با تسلیت به خانواده‌های شهدا و مردم لبنان، بر همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت، عزت و استقلال این کشور در برابر مطامع استعماری و توسعه‌طلبانه رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید نمود.