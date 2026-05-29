ساعت ۱۲ امشب آخرین فرصت ثبت نام در کنکور ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون پذیرش دانشجو معلم در سال ۱۴۰۵ همزمان برگزار می شود اما فرآیند انتخاب رشته و اعلام نتایج مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بصورت جداگانه انجام می شود.

مهلت ثبت نام از روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت آغاز شده است و با یک بار تمدید این فرصت ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ خرداد به پایان می رسد.

ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۴۰۵ برای‌ پذیرش در رشته‌های با آزمون در دوره‌های‌ روزانه، نوبت ‌دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریه‌پرداز، دانشگاه‌ پیام‌نور، مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی و رشته‌های تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

ثبت نام منحصراً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می شود.

علیرضا کریمیان مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون نفر در آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.