بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید پورمحمدی و علاءالدین رفیع‌زاده، معاونان رئیس‌جمهور و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور بخشنامه نحوه ثبت اطلاعات کارکنان دولت و اطلاعات پرداخت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۵ را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ابلاغ کردند.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

در اجرای تبصره ۲ ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول بند ۱۵ ماده یک قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، به استثنای سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های نظامی و امنیتی مکلفند مطابق با مفاد بندهای زیر اقدامات لازم را معمول کنند:

۱. دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمامی اطلاعات مرتبط با کارکنان خود اعم از تشکیلات پست‌های سازمانی مشاغل، احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان رسمی آزمایشی و قطعی، پیمانی، قرارداد کار معین، کارگری و دیگر عناوین مشابه را حسب مورد در زیرسامانه‌های سکوی یکپارچه نظام اداری سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، پایگاه اطلاعات سایر نیروهای به‌کارگیری شده (سایر) و سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان به صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی کنند.

اطلاعات کارکنان رسمی آزمایشی و قطعی، پیمانی، قراردادی کارمعین، کار مشخص، کارگری، دائم کارگری (موقت و دیگر عناوین مشابه) باید در زیرسامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت و اطلاعات تمام نیروهایی که توسط ‌شرکت‌های غیردولتی به‌کارگیری شده و یا در قالب قراردادهای حجمی، طرحی، تأمین نیروی انسانی به صورت تمام وقت، ساعتی، پاره وقت یا حق التدریس سرباز عادی (امریه) با دستگاه‌های اجرایی همکاری دارند و یا در سایر اشکال به‌کارگیری شده اند، باید در زیرسامانه پایگاه اطلاعات سایر نیروهای به‌کارگیری شده (سایر) ثبت شود.

ثبت اطلاعات در سینا طی روزهای شنبه تا چهارشنبه (به استثنای روزهای تعطیل) از ساعت ۷ تا ۱۶ امکان‌پذیر است. سازمان اداری و استخدامی کشور تغییرات احتمالی زمان ثبت اطلاعات را اطلاع‌رسانی خواهد کرد. آمار و اطلاعات نیروی انسانی مندرج در سکوی مذکور مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی پرسنلی قرار می‌گیرد. درج اطلاعات در این سکو هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۱- کارکنان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

تبصره ۲- بر اساس بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، صدور هرگونه مجوز استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه‌های اجرایی مشمول بند قانونی مذکور، منوط به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات موضوع این بند و بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) خواهد بود.

۲. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت و به‌روزرسانی عنوان آخرین نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مربوطه در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور زیرسامانه سینا هستند. آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که در سامانه مذکور تعریف نشده‌اند، می‌بایست بر اساس دستورالعمل و راهنمای مربوطه در سامانه یادشده برای ثبت عنوان نمودار سازمانی و تشکیلات خود اقدام کنند. تعریف و تغییر کاربری در زیرسامانه‌های سینا از مسیرهای ذکر شده در بخشنامه شماره ۷۲۰۹۸ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور انجام ‌می‌شود.

۳. ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات موضوع بندهای فوق از طریق پیاده‌سازی خدمات مبتنی بر تارنمای وب‌سرویس‌های اطلاعات تجمیعی «سینا فیش» و «سینا حکم» امکان‌پذیر است. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بسترهای مورد نیاز فنی و ارتباطی استقرار تارنمای وب‌سرویس‌های جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی «سینا فیش» و «سینا حکم» سازمان اداری و استخدامی کشور را به گونه‌ای آماده کنند که فرآیند ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات موضوع این بخشنامه در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به صورت برخط انجام شود.

۴. دریافت شماره مستخدم شناسه در زیرسامانه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) برای تمامی کارکنان رسمی آزمایشی و قطعی پیمانی قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.

۵. کلیه حقوق مزایا و سایر ‌پرداخت‌های ماهانه از هر محل مشمول قوانین عام و خاص و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی) به تمامی کارکنان به استثنای کارکنان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شاغل در دستگاه‌های اجرایی مشمول این دستورالعمل صرفاً از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری از سامانه سینا و پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور طبق بند ۷ این بخشنامه از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) در قالب یک سند و یک فیش قابل پرداخت است. داشتن هرگونه سند و فیش دیگر با هر عنوان و هر گونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب ‌می‌شود. محاسبه مالیات و کسور بازنشستگی کارمندان صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سکوی مذکور انجام ‌می‌شود.

تبصره ۱- پرداخت ماهانه حقوق و مزایای کارکنان (ذی‌نفع نهایی) ‌شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی از طریق اطلاعات سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) مبتنی بر صحت‌سنجی مبالغ پرداختی از حیث انطباق با قوانین و مقررات توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و کنترل و تأیید بار مالی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس حواله‌های ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام ‌می‌شود.

در این راستا ‌شرکت‌های دولتی موظفند نظام پرداخت خود مشتمل بر ضوابط ناظر بر تمامی اقلام حقوق و مزایا و نحوه محاسبه آنها را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند. همچنین لازم است ‌شرکت‌های مذکور حساب مرتبط با صدور حواله در وجه ذی‌نفع نهایی را به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت اعلام و درخواست وجه اعتبارات موضوع این بند را به حساب اعلامی صادر کنند. درخواست‌های پرداخت حقوق ‌شرکت‌های دولتی بایستی ۱۰ روز قبل از موعد پرداخت ماهانه در سینا ثبت شود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب می‌شود.

تبصره ۲- هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ یا اصلاحات بعدی پس از طی فرآیند مذکور بر اساس اطلاعات تایید نهایی شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) که با روش تبادل اطلاعات الکترونیک وب‌سرویس به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت انتقال می‌باید، از طریق درخواست صدور حواله توسط دستگاه اجرایی و حساب‌های مربوط نزد بانک مرکزی انجام ‌می‌شود.

داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان برای جبران خدمات کارکنان و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع این تبصره خارج از سازوکار تعیین شده تخلف محسوب می‌شود. ذی‌حساب، مدیر مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تبصره از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت را بر عهده دارند.

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور پرداخت ماهانه حقوق و مزایای کارکنان (ذی‌نفع نهایی)، اطلاعات مبالغ پرداختی به کارکنان خود را حداکثر تا روز ۲۵ اُم هر ماه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری زیرسامانه سینا بارگذاری و ارسال کنند. مسئولیت هرگونه تاخیر در پرداخت حقوق به ذی‌نفع نهایی بایت تعلل در ثبت و بارگذاری به موقع اطلاعات پرداخت مطابق با قوانین و مقررات در سامانه مذکور بر عهده دستگاه اجرایی است.

تبصره ۴- پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور بعد از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق ذی‌حسابان مدیران مالی از ۵ اُم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه‌های اجرایی مربوط و به ذی‌نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند و یک فیش انجام ‌می‌شود. مبالغ و اطلاعات نیروی انسانی مندرج در این سکو، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرستلی) و پیش‌بینی ارقام قرار می‌گیرد. دستگاه‌های مستثنی شده نیز مکلف به ثبت پرداخت حقوق مزایا و سایر ‌پرداخت‌های ماهانه در قالب یک فیش و یک سند هستند. مسئولیت عدم اجرای این تبصره و پرداخت اعتبارات از پنجم ماه بعد به دستگاه‌های اجرایی خارج از ترتیبات مذکور، بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) است.

تبصره ۵- به منظور نظم‌بخشی در پرداخت مزایای عملکردی (اضافه‌کار، کارانه، حق‌التدریس و نظایر آن) دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تاخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت کنند.

تبصره ۶- صحت‌سنجی مبالغ حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه استانی از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط و همچنین سایر الزامات موضوع این بخشنامه توسط ‌سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان بلامانع است.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) نسبت به پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی به غیر از موارد موضوع تبصره یک بند ۵ این بخشنامه بر اساس اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) که پس از تایید تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) از سینا به سامانه خزانه‌داری الکترونیکی انتقال یافته و توسط دستگاه اجرایی درخواست وجه شده است، اقدام کند.

۷- سازمان اداری و استخدامی کشور زیرساخت‌های لازم برای ثبت اطلاعات کارکنان به تفکیک برنامه را در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) مطابق با برنامه‌های ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام و به‌روزرسانی ‌می‌شود ایجاد می‌کند. نحوه اجرایی کردن پرداخت برنامه‌ای متعاقب نهایی شدن سازوکار و تمهید الزامات فنی و اجرایی مربوطه ابلاغ خواهد شد دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و به‌روزرسانی میزان فعالیت (درصد مشارکت) هر یک از کارکنان خود در برنامه‌های ابلاغی درج شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) اقدام کنند.

۸- مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

علاءالدین رفیع‌زاده- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

سیدحمید پورمحمدی- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور