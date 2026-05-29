۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

سومی برای پنجمین سال متوالی؛

فوتبال، کشتی و تنیس روی میز در صدر اعزام‌های برون مرزی ورزش ایران

طبق آمار وزارت ورزش و از حیث «اعزام‌های بین المللی»، فوتبال و کشتی در صدر فدراسیون‌ها قرار دارند، تنیس روی میز هم برای پنجمین سال متوالی در جایگاه سوم این فهرست قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هر سال فدراسیون‌ها به واسطه حضور در مسابقات رسمی آسیایی و جهانی و تورنمنت‌های بین المللی، اعزام‌های برون مرزی متفاوتی را در رده‌های سنی مختلف مردان و بانوان تجربه می‌کنند.

این اعزام‌ها منوط به طرح درخواست رسمی فدراسیون‌ها به وزارت ورزش، بررسی در شورای برون مرزی و موافقت نهایی این شورا است.

طی سال ۱۴۰۴ به واسطه جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، بسیاری از اعزام های ورزش در رده ملی و باشگاهی منتفی شد با این حال به واسطه پیگیری و برنامه ریزی سر وقت فدراسیون ها، بسیاری از اعزام ها هم به موقع به سرانجام رسید طوریکه نام خیلی از فدراسیون ها وارد فهرست اعزامی های ورزش قرار گرفت.

در این فهرست فوتبال و کشتی در راس اعزام های برون مرزی ورزش ایران قرار دارند. جایگاه سوم هم در اختیار تنیس روی میز قرار گرفته است.

این برای پنجمین سال متوالی است که تنیس روی میز به عنوان سومین فدراسیون برتر از حیث اعزام های برون مرزی معرفی می شود. اینبار تنیس روی میز به واسطه ۷۳ اعزام، صاحب این عنوان شده است.

