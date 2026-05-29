تداوم طرح های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طرح شهرکسازی جدیدی را برای توسعه شهرک «مسواه» تصویب کرده است؛ شهرکی که بر اراضی غور الفارعه در استان اریحا ساخته شده است.
بر اساس اعلام این هیئت، طرح جدید شامل ساخت ۵۱۷ واحد شهرکسازی تازه در زمینی به مساحت حدود ۱۶۹۲ دونم از اراضی فلسطینی است.
این پروژه همچنین شامل ایجاد مؤسسات عمومی، مناطق خدماتی، زیرساختها، شبکههای جادهای، تأسیسات عملیاتی و فضاهای باز خواهد بود.
هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی هشدار داد که پروژههای جادهسازی و زیرساختی شهرکسازی از خطرناکترین ابزارهای الحاق تدریجی اراضی فلسطینی و تحمیل واقعیتهای جدید به شمار میروند.
این هیئت تاکید کرد چنین طرحهایی در چارچوب سیاستهای رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرکها، تثبیت حضور شهرکنشینان و تکه تکه کردن اراضی فلسطینی در کرانه باختری اشغالی اجرا میشود.
نظر شما