طرح جدید رژیم صهیونیستی برای احداث ۱۸ شهرک صهیونیستی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از طرح جدید تل آویو برای احداث ۱۸ شهرک جدید در کرانه باختری خبر دادند.

کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز جمعه گزارش داد که این طرح ۲۱ سال پس از طرح یک جانبه جداسازی سرزمین های اشغالی از کرانه باختری ارائه شده است.

بنا بر اعلام این منبع صهیونیستی، این طرح بر اساس آنچه «اسکان مجدد یهودیان» در شمال کرانه باختری و مناطق وسیعی از سرزمین‌های فلسطینی نامیده می‌شود، استوار است. این منبع تصریح کرد که یوسی داگان، رئیس شورای شهرک‌نشینان کرانه باختری، سرپرستی توطئه جدید در گسترش شهرک سازی را بر عهده دارد.

داگان در این رابطه توضیح داد که کابینه رژیم صهیونیستی با احداث تعدادی از این شهرک‌ها موافقت کرده است و تعدادی دیگر نیز در مراحل تأیید هستند.

داگان طی سال‌های گذشته مسئولیت گسترش شهرک های صهیونیستی با هدف اسکان بیش از یک میلیون نفر در شمال کرانه باختری را دنبال می کند. وی همچنین برای بازگرداندن شهرک‌سازی به شمال کرانه باختری تلاش می کند.

منطقه شمال کرانه باختری یکی از برجسته‌ترین مناطقی است که کابینه اشغالگر صهیونیستی و شوراهای شهرک‌سازی به دنبال تحمیل مجدد پروژه‌های خود در آن هستند که باعث عمیق‌تر شدن تجزیه سرزمین‌های فلسطینی می‌شود. این طرح در چارچوب تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی با هدف گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ارائه می‌شود.