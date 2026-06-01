طرح رژیم صهیونیستی برای احداث ۲۷۲۱ واحد صهیونیستی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هیئت مقاومت در برابر احداث دیوار حائل و شهرک‌سازی از طرح رژیم صهیونیستی برای ساخت ۲۷۲۱ واحد شهرک‌سازی جدید در تعدادی از شهرک‌های کرانه باختری پرده برداشت.

این هیئت در بیانیه‌ای تصریح کرد که شورای عالی برنامه‌ریزی رژیم صهیونیستی، چهارشنبه آینده جلسه‌ای را برای بررسی تصویب بسته جدیدی از طرح‌های شهرک‌سازی برگزار خواهد کرد. این هیئت توضیح داد که این طرح‌ها شامل پیشبرد ساخت حداقل ۲۷۲۱ واحد شهرک‌سازی جدید در شهرک‌های کرانه باختری، به همراه طرح‌های سازمانی و ساختاری با هدف گسترش نفوذ شهرک‌ها و تقویت ساختار قانونی و برنامه‌ریزی آن‌ها است.

این هیئت می افزاید که واحدهای پیشنهادی در چندین شهرک در سراسر کرانه باختری قرار دارند که مهم ترین آن‌ها طرحی برای ساخت ۱۰۰۶ واحد در شهرک گفعوت در غرب شهر بیت لحم است که پس از جدایی از شهرک آلون شفوت در مارس ۲۰۲۵، به عنوان یک شهرک مستقل معرفی شده است.

این هیئت افزود که احداث ۹۲۲ واحد صهیونیستی برای شهرک هار براخا در جنوب شهر نابلس، ۴۵۵ واحد در شهرک میفو دوتان در غرب شهر جنین، و ۲۳۴ واحد در شهرک کریات اربع در شرق شهر الخلیل و سایر مناطق برنامه‌ریزی شده است.

این هیئت اعلام کرد که طرح‌های جدید نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های مقامات اشغالگر در تحمیل واقعیت‌های جدید بر سرزمین فلسطین، از طریق گسترش شهرک‌های موجود و ایجاد مراکز شهرک‌سازی جدید در کرانه باختری است که با تمامی قوانین بین الملل و منشورهای جهانی در تضاد است.

کرانه باختری از زمان آغاز نسل‌کشی در غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ شاهد تشدید حملات شهرک‌نشینان با حمایت ارتش اسرائیل بوده است.