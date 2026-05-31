تشدید حملات صهیونیست ها به کرانه باختری و بازداشت اسرای آزاد شده 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز تعدادی از فلسطینیان را در جریان یورش‌های همزمان در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

نظامیان اسرائیلی در استان بیت لحم، دو جوان را از شهرک بیت فجار در جنوب شهر بازداشت کردند. آنها در همین راستا، به شهرک الخضر و روستای ارطاس یورش بردند.

در شمال طولکرم نیز، عناصر ارتش صهیونیستی ۵ فلسطینی را از شهرک‌های علار و صیدا بازداشت کردند که سه نفر از آنها اسرای آزاد شده بودند.

منابع گزارش دادند که نظامیان صهیونیست به چندین خانه‌ در شهرک علار یورش برده، آنها را تفتیش کرده و محتویاتشان را تخریب کردند. آنها در این یورش‌ها «احمد رفیق حسین»، «خالد موفق سعید عسراوی» و «اسعد زیاد مثقال شدید» و «عباده مراد شدید» که دو نفر آخر از جمله آزادگان فلسطینی را بازداشت کنند.

همچنین، لؤی ساطی محمد الاشقر آزاد فلسطینی نیز پس از یورش به خانه‌اش در شهرک صیدا بازداشت شد. در استان جنین نیز، نظامیان صهیونیست یک جوان را در شهرک میثلون در جنوب شهر بازداشت کردند.

همزمان، نظامیان صهیونیست به شهرک میثلون در جنوب جنین و روستای الریحیه در جنوب الخلیل نیز حمله کردند و در میثلون، ایمن داهود رباعیه را پس از یورش به منزلش بازداشت کردند.

منابع محلی همچنین از یورش دوباره اشغالگران به اردوگاه العروب در شمال الخلیل، اردوگاه الفوار در جنوب الخلیل، اردوگاه عقبه جبر در اریحا و شهر نابلس از سمت ایست بازرسی عورتا خبر دادند.

علاوه بر این خودروهای نظامی صهیونیستی به منطقه «بئر قوزه» در شهرک بیتا در جنوب نابلس یورش بردند، نظامیان صهیونیست به شدت به یکی از جوانان این منطقه حمله کردند که منجر به انتقال وی به بیمارستان شد.

این یورش‌ها در چارچوب حملات تقریباً روزانه نیروهای اشغالگر در تعدادی از شهرها و شهرک‌های کرانه باختری صورت می‌گیرد که شامل بازداشت‌ها، یورش به خانه‌ها و حمله به شهروندان، علاوه بر تخریب اموال است.